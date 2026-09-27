KYK burs ne zaman ve ne kadar verilecek? 2026-2027 KYK burs başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir?
2026-2027 eğitim öğretim yılında KYK burs ve kredi desteğinden yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri, başvuru takvimini ve yeni dönemde ödenecek tutarı araştırıyor. Başvurular tarih beklenirken geçen yıl uygulanan ödeme tutarları yeni dönem için de merak ediliyor. Peki, KYK burs ne zaman ve ne kadar verilecek? İşte, 2026-2027 KYK burs başvuru ekranı ve şartları…
2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencilerine sağlanacak KYK burs ve kredi desteği için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. Yeni dönem başvuru tarihlerini bekleyen öğrenciler, KYK burs başvurusu şartları ile birlikte burs ve kredi tutarlarının ne kadar olacağını araştırıyor. Geçen yıl ön lisans ve lisans öğrencilerine 4 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin TL, doktora öğrencilerine ise 12 bin TL ödeme yapılmıştı. İşte, 2026-2027 GSB KYK burs ve kredi ödeme tutarları hakkında merak edilenler...
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Başvuru takviminin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulmasının ardından öğrenciler işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.
Başvuru tarihleri belli olduğunda öğrencilerin belirlenen süre içerisinde başvurularını tamamlaması gerekecek. Başvuru sürecine ilişkin resmi açıklama geldiğinde tarih bilgileri de netleşecek.
2026-2027 KYK BURS VE KREDİSİ NE KADAR OLACAK?
KYK burs ve kredi tutarlarının 2026-2027 eğitim öğretim yılında ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. Geçen yıl ise öğrenim düzeyine göre farklı miktarlarda ödeme yapıldı.
Geçen yıl uygulanan tutarlar şöyleydi:
* Ön lisans ve lisans: 4 bin TL
* Yüksek lisans: 8 bin TL
* Doktora: 12 bin TL
Yeni eğitim döneminde uygulanacak burs ve kredi miktarları resmi açıklamanın ardından belli olacak.
KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?
KYK burs ve kredi ödemeleri, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6'sı ile 10'u arasında yapılıyor.
Ödemeler, öğrencilerin öğrenim durumlarına göre belirlenen burs veya kredi kapsamında hesaplara yatırılıyor.
KYK BURSUNDA KİMLERE ÖNCELİK VERİLİYOR?
KYK bursunda belirli öğrenci gruplarına öncelik tanınıyor. Öncelikli burs kapsamında değerlendirilen öğrenciler arasında şehitlerin bekar çocukları, çocuğu yoksa bekar kardeşleri ile gazinin kendisi veya bekar çocukları bulunuyor.
Sağlık kurulu raporuyla yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler, anne ve babasının her ikisi de vefat etmiş bekar öğrenciler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayanlar da öncelikli gruplar arasında yer alıyor.
Ayrıca Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar, Bakanlık tarafından belirlenen şartları taşıyan milli sporcular ve ÖSYM'nin yaptığı alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk 100'e giren öğrenciler de KYK bursunda öncelik tanınan gruplar arasında bulunuyor.