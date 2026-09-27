KYK burs ne zaman ve ne kadar verilecek? 2026-2027 KYK burs başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir?

2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencilerine sağlanacak KYK burs ve kredi desteği için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. Yeni dönem başvuru tarihlerini bekleyen öğrenciler, KYK burs başvurusu şartları ile birlikte burs ve kredi tutarlarının ne kadar olacağını araştırıyor. Geçen yıl ön lisans ve lisans öğrencilerine 4 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin TL, doktora öğrencilerine ise 12 bin TL ödeme yapılmıştı. İşte, 2026-2027 GSB KYK burs ve kredi ödeme tutarları hakkında merak edilenler...