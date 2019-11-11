KYK burs ve öğrenim kredisi başvvuru sonuçları geçtiğimiz günlerde "Açıklandı" tarzında haberler yayılınca öğrenciler KYK'nın resmi sitesine akın etti. Gece saatlerinde "www.kyk.gov.tr" internet sitesi yoğunluktan dolayı erişime kapanmıştı. Çok gecikmeden Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü resmi Twitter adresi üzerinden resmi açıklama yaptı. KYK burs sonuçları için yapılan açıklama şu şekilde:

"Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci devam etmektedir. Sürecin ardından sonuçlar http://yurtkur.gsb.gov.tr resmi sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır." denildi.

BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ 2020

Burs/kredi başvurularının sonuçlarını merakla bekleyen öğrencilere müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi.

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burs/krediye ocak ayından geçerli olmak üzere zam yapıldığını açıkladı. Üniversite öğrencilerine seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020’de burs/kredi miktarının 500 liradan 550 liraya çıkacağını belirtti.

Burs/kredi miktarı lisans öğrencilerine 550 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1.100 lira, doktora öğrencilerine ise 1.650 lira olarak ödenecek.