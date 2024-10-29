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        Haberler Bilgi Gündem KYK BURS SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 - 2025 KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı

        KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuru sonuçları için bekleyiş sürüyor. KYK öğrenim kredisi ve burs başvurularının tamamlanmasının ardından, öğrenciler gözlerini sonuçların ilan edileceği tarihe çevirdi. KYK burs sonuçları, başvuruların değerlendirilmesinin ardından çevrim içi sistem üzerinden sorgulanabilecek. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman duyurulacak, sonuç tarihi açıklandı mı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 19:32 Güncelleme: 29.10.2024 - 19:34
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        Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KYK burs başvuru sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Öğrenim kredisi ve burs başvurusu yapan üniversite öğrencileri burs sonuçları için gözünü, Gençlik ve Spor Bakanlığı,'ndan gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı ve ne zaman açıklanacak? İşte 2024 - 2025 KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı...

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        KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KYK burs sonuçlarının en geç Kasım ayının ilk haftasına kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi “KYK burs sonuçları açıklandı” duyurusu geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

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        KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları GSB duyurusu ile ilan edilecek. Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçları, e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı burs/kredi sonuç sayfasından öğrenebilecek.

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        Burs ya da öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin, e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Sonuçlar açıklandığı zaman e-Devlet KYK burs sonucu sorgulama ekranı haberimizde aktifleşecektir.

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        KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?

        KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

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        TAAHHÜTNAME ONAYI NEDİR?

        Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen tarihe kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.

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