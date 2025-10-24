Habertürk
        KYK BURS SONUCU SORGULAMA 2025-2026| KYK burs sonuçları açıklandı mı, burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

        KYK burs sonucu sorgulama 2025-2026: KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

        13 Ekim tarihinde başlayan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuruları 17 Ekim'de sona erdi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler, KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. KYK burs ve kredi başvuru sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı internet adresi üzerinden e-Devlet ve T.C kimlik no ile sorgulanabilecek. Peki, "KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2024-2025 KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2025 - 00:25 Güncelleme: 24.10.2025 - 00:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. KYK burs ve kredi başvuruları, 12 farklı kurum tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından erişime sunulacak. Belirtilen tarihlerde başvurularını tamamlayan üniversite öğrencileri, KYK burs sonuçları için gözünü Gençlik ve Spor Bakanlığı'dan gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı, burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

        2

        KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

        Burs/kredi başvuruları, öğrencilerin ekonomik, sosyal ve başarı durumuna göre değerlendiriliyor.

        Öğrencilerin başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğruluğu birçok farklı kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla kontrol ediliyor. Değerlendirme sonunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi veriliyor.

        Başvuru sürecinde sorun yaşayan öğrenciler, 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472) ve KYK_Destek üzerinden yardım talep edebiliyor.

        4

        KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

        2024-2025 eğitim döneminde öğrencilere ödenen KYK kredi ve burs miktarı şöyle;

        Lisans (ve ön lisans) öğrencilerine aylık 3.bin TL,

        Yüksek lisans öğrencilerine 6.bin TL,

        Doktora öğrencilerine ise 9.bin TL.

