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KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlıyor? 2019 KYK burs başvuru tarihleri belli oldu mu?

KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor? KYK burs başvuru tarihleri belli oldu mu? soruları üniversite öğrencileri tarafından sıkça sorgulanıyor. Devlet desteği ile her ay burs almak isteyen öğrenciler KYK'nın resmi internet sitesinde başvuruda bulunabilecek. İşte 2019 KYK burs ve kredi başvurularına dair detaylar...

KYK burs ve kredi başvuruları

KYK burs başvuruları ne zaman? Sorusu yurt başvurularının ardından merak konusu oldu. Üniversiteyi kazanan milyonlarca öğrenci burs başvurusunda bulunabilecek. Maddi yetersizlik yaşayan öğrenciler her ay devlet desteği ile karşılıksız burs ve ya kredili burs yani geri ödemeli burs alabilecek. Peki 2019 KYK burs başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte haberin detayları...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN 2019?

Bu yıl eğitim ve öğretim hayatına başlayacak ön lisans ve lisans öğrencileri Kredi ve Yurtlar Kurumu vasıtasıyla burs desteği alabilecek. Ödemeli ve ödemesiz olmak üzere iki seçeneği mevcut olan burs başvuruları için henüz KYK tarafından bir tarih belirtilmedi. Konuya ilişkin detaylar geldikçe ve kesin başvuru tarihleri açıklanınca detaylar da haberimizde olacak.

KYK BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?

Burs başvuruları e-Devlet’te Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı hizmetler arasında yer alacak. Başvuruların erişime açılmasının ardından adaylar kendilerine tanınan süre içerisinde başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

2019 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2019 yılı için belirlenen burs ücreti lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 lira. Dolayısıyla öğrenciler 2019 yılında bu ücretleri alacak ancak 2020 yılı için burs ücretlerinde artış yapılması ve 2020 Ocak ayı itibariyle öğrencilerin yeni ücreti alması bekleniyor.

 

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