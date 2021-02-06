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KYK burs ve krediler ne zaman ödenecek? - KYK bursu 2021 ne kadar, kaç lira oldu?

Pek çok öğrencinin gündeminde yer alan KYK burs ve kredi ödemeleri için süreç yaklaşıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından tahsis edilen KYK burs ve kredi ödemeleri, öğrenciler tarafından Ziraat Bankası üzerinden çekilebilecek. KYK burs ve kredi ödemelerini 3 aylık geri ödemeli alacak olan öğrencileri, aralık ayının sonlarına yaklaşılması dolayısıyla KYK burs ve kredileri ne zaman yatar sorusuna yanıt arıyor. Peki, KYK bursu ne zaman yatacak? İşte, o bilgiler

KYK burs ve krediler ne zaman ödenecek? - KYK bursu 2021 ne kadar, kaç lira oldu?

KYK bursu 2021 yılında ne kadar oldu? 2021 geriye dönük KYK burs ve krediler ne zaman yatacak? Soruları merak ediliyor. KYK tarafından burs ve kredi almaya hak kazanan üniversite öğrencileri için heyecanlı bekleyişte sona yaklaşıldı. Peki, İlk defa KYK burs alacaklar için KYK bursu 2021 ne zaman yatar? KYK bursu ne kadar? İşte TC kimlik numarasının son hanesine göre KYK bursu yatacağı günler...

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Yükseköğrenim öğrencilerinin hesabına yatan şubat ayı burs ve kredi ödemeleri ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan henüz açıklama yapılmadı.

Geçen ay burs ve kredi ödemeleri 6-10 Ocak tarihleri arasında T.C. kimlik numarasının son numarasına göre yapılmıştı.

Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Ocak, “2” olanlar 7 Ocak, “4” olanlar 8 Ocak, “6” olanlar 9 Ocak, “8” olanlar 10 Ocak’ta ödemelerini almışlardı.

Bu ay içinde ödeme tarihlerinin ayın 6'sında başlaması bekleniyor.

2021 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada 2020’de lisans öğrencilerine 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada 1650 lira olarak uyguladıkları kredi ve burs ödemelerinin toplam miktarının 9 milyar 670 milyon lirayı bulduğunu söyledi.

Erdoğan, "Önümüzdeki yıl ise lisansta bu rakamı 550 liradan 650 liraya çıkarmış bulunuyoruz, yüksek lisansı 1100 liradan 1300 liraya, doktorada ise 1650 lira olan ödemeyi 1950 liraya çıkarmış oluyoruz.

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