2024-2025 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuruları 8 Ekim tarihi itibarıyla başladı. 13 Ekim tarihine kadar sürecek burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Belirtilen tarih aralığında başvurularını tamamlayan öğrenciler, KYK burs sonuçları için Gençlik ve Spor Bakanlığı'dan gelecek son dakika açıklamalarını bekleyecek. Hatırlanacağı gibi 2024 yılı kredi ve burs miktarı; lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin TL olarak açıklanmıştı. İşte 2024-2025 GSB ile KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih...
KYK burs başvuru sonuçları için geri sayım başladı. 13 Ekim tarihine kadar başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak olan öğrenciler, burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Bilindiği gibi geçtiğimi yıl KYK burs başvuru sonuçları 13 Kasım itibarıyla erişime sunulmuştu. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KYK burs başvuru sonuçlarına ilişkin tüm detaylar...
KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI!
Gençlere barınma imkanı sunmanın yanı sıra onları maddi açıdan da destekleyen Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), burs/kredi başvurularını almaya başladı.
Bakan Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için burs/kredi başvurularının başladığını bildirdi.
Bakan Bak, "Sevgili gençler; GSB Burs ve Öğrenim Kredisi Başvuruları an itibarıyla başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 13 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak; tüm imkânlarımızla daima yanınızda olmaya devam edeceğiz." dedi.
KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?
2024 2025 KYK burs ve kredi ücretleri henüz belli olmadı.
Geçtiğimiz yıl KYK burs ücretleri; lisans öğrencileri için 2.000 TL, yüksek lisans öğrencileri için 4.000 TL, doktora öğrencileri için ise 6.000 TL olarak ödenmişti.
KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz sene KYK burs/kredi başvuruları 12-19 Ekim tarihleri arasında alınmış ve sonuçlar ise 13 Kasım'da açıklanmıştı.
KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. KYK burs/kredi sonuçlarının kasım ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.
Burs başvurusu değerlendirme sürecinde 12 farklı devlet kurumundan alınan bilgiler öğrencilerin başvuru sırasında verdiği bilgiler ile karşılaştırılıyor. Burs başvurusu onaylanırken öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu belirleyici oluyor.
ÖNCELİKLİ OLARAK BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER
• Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri
• Gazinin kendisi veya bekar çocukları
• Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engeli olduğu tespit edilenler
• Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi
• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar
• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar
• Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular
• Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler
İLK BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.
Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
BURS ÖDEMELERİ NASIL KESİLİR?
• Başarısız olma,
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alma,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.