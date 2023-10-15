KYK bursu ne kadar, kaç TL oldu? Başvurular başladı! GSB 2023-2024 üniversite KYK burs ve kredi ödemelerine zam gelecek mi?

KYK bursu ne kadar, kaç TL oldu? Başvurular başladı! GSB 2023-2024 üniversite KYK burs ve kredi ödemelerine zam gelecek mi?

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, KYK burs ve kredi başvurularının başladığını bildirdi. Bu kapsamda araştırılan: "KYK bursu ne kadar, kaç TL oldu? 2023-2024 üniversite KYK burs ve kredi ödemelerine zam gelecek mi?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.