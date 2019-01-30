KYK Kredi borçları silinecek mi? Sorusu sıkça merak edilen konulardan biri oldu. Meclis'te yeniden gündeme gelen KYK Öğrenim Kredisi Borçları ile ilgili yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemeyle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıkıyor.

KYK KREDİ BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, öğrencilerin KYK kredi borçlarının silinmesi ile ilgili konuyu parlamentoda gündeme getirdi. KYK kredi borçlarının silinip silinmemesiyle ilgili henüz net bir açıklama yapılmazken, öğrencilerin borçlarının faizleri silineceği iddia ediliyor. Yani, öğrenciler borçlarının ana para kısmını ödeyecekler fakat faizleri silinecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan SGK uzmanı Özgür Kaya, "KYK ile ilgili borçların tamamen silinmesi söz konusu olabilir çünkü bu devletin kendi alacağıdır. Bu hafta sonu içerisinden Bakanlar Kurulu bu konuyla ilgili tekrar bir değerlendirme yaparak KYK'larla ilgili borçların tamamen tasfiyesi söz konusu olacak."

ÖĞRENCİNİN KREDİ BORCU SİLİNİR Mİ?

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, burs ve öğrenim kredisi şeklinde bir ayrım yapılmasının doğru olmadığını belirterek, konuyla ilgili yönelttiği soruların yanıtlanmasını talep etti. İşte Şevkin'in yanıtlanmasını istediği sorular;

1- Kredi Yurtlar Kurumu’ndan burs alan öğrencilerin aldıkları bu burs hangi şartlarda öğrenim kredisine dönüşmektedir?

2- Tüm öğrencilere geri ödemeli olduğu bilinen öğrenim kredisi verilmektedir ancak öğrenim bursu alacak öğrenciler hangi yöntemlerle belirlenmektedir?

3- Anadolu’daki ihtiyaç sahibi aileler öğrenci çocuklarının ‘burs’ alamamasından yakınmaktadır. Bu konunun araştırılması ve sorunun giderilmesine yönelik bir çalışmanız mevcut mudur?

4- Yoksul halk çocukları için öğrenim bursu alanını genişletmeyi düşünüyor musunuz?

5- İşsizlik ve ekonomik kriz de göz önüne alınarak öğrencilerin öğrenim kredisinden kaynaklı borçlarının silinmesi düşünülmekte midir?

6- Sosyal devlet ilkesinden esasla öğrenim kredisi ve öğrenim bursu ayrımını ortadan kaldırarak tüm öğrencilere karşılıksız ‘burs’ uygulamasının hayata geçirilmesi gerekmez mi?