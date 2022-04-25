Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KYK burs/krediler ne zaman yatacak? Mayıs ayı KYK bursu ödeme tarihleri ne zaman?

KYK bursları ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ödeme tarihleri Ramazan Bayramı öncesi araştırılıyor. Öğrenciler KYK burs ve kredilerin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Üniversite öğrencileri, TC kimlik numaralarının son hanesine göre KYK burs ve kredilerini Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın belirttiği tarihte e-devlet sisteminden sorgulayabilecek. İşte GSB Mayıs ayı KYK bursları sorgulama

  • 01
    KYK ne zaman yatacak? Mayıs ayı 2022 KYK bursları ve kredileri ödemeleri ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? GSB KYK burs sorgulama

    Her ayın 6'sı ve 10'u arasında yapılan KYK ödemeleri Ramazan Bayramı'na sayılı gün kala araştırılıyor. Bu yıl Ramazan Byramı'nın 2 Mayıs tarihine denk gelmesiyle birlikte KYK burslarının yatacağı tarih merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversite öğrencileri ile birlikte katıldığı iftar yemeğinde "KYK bursu ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?" sorusuna yanıt verdi. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...
  • 02
    KYK ne zaman yatacak? Mayıs ayı 2022 KYK bursları ve kredileri ödemeleri ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? GSB KYK burs sorgulama

    KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

    KYK bursu ve kredi ödemeleri her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında gerçekleştiriliyor.  Ramazan Bayramı öncesinde burs ve kredilerin yatırılacağı tarih merak konusu olurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgil yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;  

    “Öğrencilerimizin burs ve kredilerini ayın 6’sı ile 10’u arasında yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için 25’inden itibaren yatıracağız." 
  • 03
    KYK ne zaman yatacak? Mayıs ayı 2022 KYK bursları ve kredileri ödemeleri ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? GSB KYK burs sorgulama

    2021-2022 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

    Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün öğrencilere sağladığı aylık burs ve kredi ücretleri her yıl belirleniyor.

     

    2022 yılı için belirlenen ücret lisansta aylık 850 TL, yüksek lisansta 1700 TL ve doktorada 2550 TL.
  • 04
    KYK ne zaman yatacak? Mayıs ayı 2022 KYK bursları ve kredileri ödemeleri ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? GSB KYK burs sorgulama

    KYK ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

    Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

    KYK BURS NEDİR?

    Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.