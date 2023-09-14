KYK yedek yurt yerleştirme sonuçları nasıl bakılır? 2023 KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir?

KYK yedek yurt yerleştirme sonuçları nasıl bakılır? 2023 KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir?

KYK yedek kayıt sonuçları gündemdeki yerini almadı. Kesin kayıt kazandığı halde kayıt yaptırmayan adaylardan kalan kontenjanlara henüz bir yurda yerleşemeyen öğrenciler yerleştirilecek. Yedek sırası bekleyen kişiler tarafından ''KYK yurt yedek sırası ne demek, nasıl öğrenilir?'' soruları yanıtını arıyor. İşte merak edilenler...

KYK yurt başvuru sonuçlarının ilk aşaması 13 Eylül Çarşamba günü erişime açıldı. Şimdi ise sıra yedek yerleştirmelerde. KYK yedek yurt sonuçlarının da 18 Eylül Pazartesi ve 21 Eylül Perşembe günleri ilan edilmesi bekleniyor.

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KYK YEDEK YURT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

GSB yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılıyor. Adaylar TCKN ve şifreleri ile sonuçları sorgulayabilecek. KYK yurt yerleştirme sonucu ekranında kazanılan yurt adı adresi, kayıt tarihleri ve diğer bilgileri bulunacak.

KYK YURT YEDEK SIRASI NE DEMEK?

KYK yurt başvurularının değerlendirilmesinde, adayların maddi durumu başta olmak üzere çeşitli kriterler ele alınıyor. Bu değerlendirme sonucunda asil sıra ve yedek sıra belirleniyor.

Asil sıradaki adaylar doğrudan kayıt yaptırma hakkı elde ederken yedek sırada bulunan öğrencilerin sıranın kendine gelmesini beklemesi gerekiyor. Yurttan ayrılan kişiler ya da kayıt hakkı olup kayıt yaptırmayan kişiler olduğunda yedek sıradaki öğrenciler sırasıyla yurtlara yerleştiriliyor.