KYK yurt başvuru tarihi: 2025- 2026 KYK yurt başvurusu başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılır?
Üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte KYK yurt başvuru tarihleri araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) her sene olduğu gibi bu sene de belli takvim doğrultusunda KYK yurt başvurularını duyuracak. Özellikle ailelerinden uzakta üniversiteyi kazanan öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılayacak olan yurt başvuruları e devlet ekranından olacak. Peki, KYK yurt başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte KYK yurt başvuru detayları
YKS tercih sonuçları açıklandı, üniversite kayıtları başladı ve sıra KYK yurt başvurularına geldi. 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açıklayacağı başvuru takvimi merakla bekleniyor. Peki 2025- 2026 KYK yurt başvurusu başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılır?
KYK YURT BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
KYK yurt başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.
Geçen yıl KYK yurt başvuru işlemleri, YKS tercih sonuçları açıklandıktan bir hafta sonra başladı.
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK yurt ve burs başvurularıyla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan henüz bir tarih açıklaması gelmedi. KYK yurt ve burs başvuruları ayrı ayrı tarihlerde alınıyor. Üniversitelerin akademik takvimine göre başvuru tarihleri değişebiliyor. Genellikle KYK burs başvuruları ekim ve kasım aylarında başlıyor.
KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ilk kayıt ücretini ödemesi gerekir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.
KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.
b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.
c) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti yada affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması.
ç) Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması.
d) Bakanlık tarafından işletilen yurtlardan çıkarma cezası almamış olması.
e) Uluslararası öğrencinin, öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından almış olduğu ikamet izni belgesi ile pasaportunun onaylı suretini ibraz etmiş olması.
f) Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.
g) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.
ğ) Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması.