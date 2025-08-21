Habertürk
        KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK yurt başvuru tarihleri açıklandı mı? KYK yurt 2025-2026 başvuru takvimi

        KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK yurt başvuru tarihleri açıklandı mı?

        Üniversite öğrencilerinin gözü KYK yurt ve burs başvurularında. 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açıklayacağı başvuru takvimi merakla bekleniyor. Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden yapılacak ve öğrencilerin sistemde yer alan öğrenim bilgilerini kontrol etmeleri büyük önem taşıyor. Peki, KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK yurt başvuru tarihleri açıklandı mı? İşte merak edilenler...

        Giriş: 21.08.2025 - 18:32 Güncelleme: 21.08.2025 - 18:32
        Binlerce öğrencinin gündeminde KYK yurt ve burs başvuruları var. Üniversiteye hazırlık sürecinde olan gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın duyuracağı başvuru tarihlerini heyecanla bekliyor. Bu yıl da başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden alınacak. İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...

        KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

        KYK yurt ve burs başvurularıyla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan henüz bir tarih açıklaması gelmedi. KYK yurt ve burs başvuruları ayrı ayrı tarihlerde alınıyor. Üniversitelerin akademik takvimine göre başvuru tarihleri değişebiliyor. Genellikle KYK burs başvuruları ekim ve kasım aylarında başlıyor.

        KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN, BAŞLADI MI?

        YKS tercihleri bu yıl 30 Temmuz-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. YKS tercih sonuçları açıklandıktan sonra aynı tarihlerde de yurt başvuruları başlayacak.

        KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        KYK yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

        Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ilk kayıt ücretini ödemesi gerekir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

