Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları açıklandı. Binlerce öğrenci üniversiteyi kazanmanın sevincini yaşıyor. Ancak, bu sevincin yanında şehir dışında üniversite kazanan ve devlet yurdunda kalmak isteyen öğrenciler KYK başvurularının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladılar. Peki KYK yurt başvuruları 2019 ne zaman başlıyor? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN 2019

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2019 - 2020 eğitim - öğretim yılı için KYK yurt başvurularının en zaman başlayacağı hakkında bir duyuru henüz yapılmadı. Ancak 2018 yılındaki KYK yurt başvurularının 3 - 10 Eylül tarihinde yapıldığı göz önüne alındığında, 2019 KYK yurt başvurularının da yine Eylül ayı içerisinde alınması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Bu yüzden, e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi alması veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olması gerekiyor.

KİMLER YURT BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?

1. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

2. ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,

3. Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

4. Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapacaklardır.

5. Değerlendirme sonuçları; Kurumumuz internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.