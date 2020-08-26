KYK yurt burs başvuruları için meraklı bekleyiş başladı. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından üniversite öğrencilerine hem yurt hem de burs imkanı sağlanıyor. Devlet yurtlarında kalabilmek için adaylar başvuru yapacaklar. KYK yurt başvuruları geçen sene 19 Ağustos’ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu. 2020 KYK yurt burs başvuruları ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üniversite yerleştirme sonuçlarına göre üniversiteye girmeye hak kazanan adaylar yurt ve burs başvurularının ne zaman yapılacağını merak ediyorlar. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yurt ve burs başvuruları için henüz tarih verilmedi. KYK yurt başvuruları geçen sene 19 Ağustos’ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu. Burs başvuruları ise 2019 yılında 21 Ekim Pazartesi gününe kadar devam etmişti.

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru

yapacaklardır.

ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler, 7143 sayılı Kanun kapsamında aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurt dışı değişim programına katılan öğrenciler, lisans tamamlama öğrencileri ve burslu olmayan uluslararası öğrencilerin başvuruları Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır.

Değerlendirme sonuçları; Genel Müdürlük internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI

Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr web adresinden kabul edilmektedir.

Burs / öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler başvuru indeks sayfasında ve kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.