        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Kylian Mbappe'den Arda Güler'e övgü - Futbol Haberleri

        Kylian Mbappe'den Arda Güler'e övgü

        Real Madrid'in Fransız yıldızı Mbappe, Şampiyonlar Ligi'ndeki 5-0'lık Kairat galibiyetinin ardından milli futbolcu Arda Güler için övgü dolu sözler sarfetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2025 - 22:29 Güncelleme: 30.09.2025 - 22:29
        Kylian Mbappe'den Arda Güler'e övgü!
        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Kazakistan ekibi Kairat'ı 5-0 yenen Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, açıklamalarda bulundu.

        ARDA GÜLER'E ÖVGÜ

        Arda Güler'den övgüyle bahseden Mbappe, "Arda Güler ile aramızda harika bir ilişki var. Arda, genç ve çok yetenekli. İnanılmaz bir yetenek ve ona yardımcı olmalıyız. Bizimle olduğu için mutluyuz." dedi.

        Kaçırdığı gol pozisyonları hakkında da konuşan Fransız yıldız "Benim gibi bir oyuncu için, 5 gol şansım varsa, 5 gol atmam gerekir. Real Madrid beni bu yüzden transfer etti. Her zaman daha fazlasını isterim. Bugün 3 gol attım, çok iyi ama daha fazlasını da atabilirdim. Kale önünde daha etkili olmak için çalışacağım." açıklamasını yaptı.

