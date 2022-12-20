Mbappe o zamanlar bir ilkokul çocuğuydu ve Didier Drogba'yla fotoğraf çektirmek bile onun için büyük bir şanstı. Chelsea'yle denemeye çıkacak olması onun için büyük bir ilerlemeydi ve arkadaşlarına bundan bahsetmemişti. Bondy'deki çevresi, Drogba fotoğrafına kadar denemeye çıktığına inanmamıştı.