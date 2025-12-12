Habertürk
        Kylie Jenner ilk kez oyunculuk yaptı - magazin haberleri

        Kylie Jenner ilk kez oyunculuk yaptı

        Kylie Jenner, sahte belgesel filmi 'The Moment'te ilk kez oyunculuk yaptı

        Giriş: 12.12.2025 - 12:20 Güncelleme: 12.12.2025 - 12:20
        İlk kez oyunculuk yaptı
        Kylie Jenner, şarkıcı Charli XCX'in çektiği, gerçek konulara dayanmayan belgesel görünümlü filmi 'The Moment'te ilk oyunculuk çıkışını yaptı.

        Ailesiyle birlikte 'The Kardashians' adlı realite şov programıyla çocukluğundan bu yana ekranda olan 28 yaşındaki Jenner, filmin fragmanında hayranlarına oyunculuk yeteneklerinden bir kesit sundu. Jenner, filmin kısa kesitinde, "İnsanlar senden bıkmaya başladığı an, daha da çok çalışman gereken zamandır" ifadesini kullandı.

        30 Ocak 2026'da vizyona girmesi planlanan film, şarkıcı Charli XCX'in canlandırdığı kurgusal bir şarkıcı karakterinin, şöhretle ve müzik endüstrisinin artan talepleriyle mücadele ederken aynı zamanda arena turnesine hazırlanmasını konu alıyor. Charli XCX, ekim ayında Vanity Fair'e verdiği röportajda demeçte; "Bu hiçbir şekilde bir turne belgeseli veya konser filmi değil ancak fikrin tohumu, böyle bir belgesel çekmem için baskı görme fikrinden doğdu" demişti. Şarkıcı, filmi için; "Kurgusal, ama şimdiye kadar gördüğüm müzik endüstrisinin en gerçekçi tasviri" ifadesini kullanmıştı.

        Filmde; Kylie Jenner'ın yanı sıra Alexander Skarsgård, Kate Bertlant ve Rachel Sennott da rol aldı.

