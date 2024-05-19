L'Impératrice 26 Mayıs'ta İstanbul'da

KALABALIK DUASI // 20 MAYIS // %100 STUDIO // 20.30

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Fiziksel Tiyatro Araştırmaları, Şatonun Altında'dan sonra yepyeni bir araştırmanın sonucunu seyirciyle paylaşmaya hazır. Bu defa özgün bir metni sahneye taşırken anlatının fiziksel ve disiplinler arası olanaklarının peşine düşüyo. Tek kişilik oyun yaklaşımları, resim, plastik sanatlar, fotoğraf, çağdaş dans, geleneksel tiyatro, clown, hikaye anlatıcılığı gibi farklı alanlara temas ediyor. Güncel ve gelenekseli, akılcıl ve mistik olanı, delilik ve bilgeliği İstanbul fonunda merkeze alan bu hikayede yine anlatıcı oyuncuyu, oyunsu enerjiyi, coşkuyu ve teatral hakikati araştırlıyor. Mart 2019'dan beri devam eden bu süreç artık seyircisini bekliyor.

REKLAM KEL DİVA // 20-21 MAYIS // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30 Bir İngiliz burjuva ailesinin, İngiliz koltuklarla döşenmiş oturma odası. Bir İngiliz akşamı. Yıkımın ortasında, Bay ve Bayan Smith, ellerinde kalan son İngilizlik kırıntılarıyla Bay ve Bayan Martin’i evlerinde ağırlayacaklar. Peki evde en ufak bir yangın başlangıcı bile yokken İtfaiye Şefi’nin Hizmetçi Mary’nin taburesi üzerinde ne işi var? Onlar Londra dolaylarındaysa bizi delirten, who? Bu kadar yabancılaştıran, what? Diva aslında kelse bizim gerçeğimiz saat kaçta gelecek? Bu karışıklığı sürdürmek kimin işine geliyor? Bilmeye çalışmayalım. Her şeyi olduğu gibi bırakalım. (mı?) Eugène Ionesco’nun, eşsiz kaleminden çıkan soyutlama ve absürdizmin kusursuz bir şekilde harmanlandığı bu oyun; Kel Diva 20-21 Mayıs’ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde.

REKLAM SERKAN ALTUNİĞNE STAND UP // 21 MAYIS // touché by N KOLAY // 21.00 Kendi kendine konuştuğu ama çizmeye üşendiği için direkt anlatmaya karar verdiği stand-Up’ı ile Serkan Altuniğne 21 Mayıs 21:00'de Zorlu PSM touché by N Kolay’da sahne alıyor. CMXXIV // 21-22 MAYIS // TURKCELL SAHNESİ // 21.00 Dünyanın dört bir yanında binlerce kez sahne alan Cem Yılmaz, "CMXXIV" adını taşıyan yepyeni stand-up gösterisiyle Zorlu PSM’de kahkaha dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleştirilen bu özel gösteri serisi tüm izleyicilere eğlenceli saatler yaşatıyor.

OCEANVS ORIENTALIS // 22 MAYIS // %100 STUDIO // 20.30 REKLAM Oceanvs Orientalis, müziğini 22 Mayıs akşamı %100 Studio’ya taşıyor. UNFORGETTABLES BY CEMİL "SUMMER COMES" // 22 MAYIS // touché by N KOLAY // 21.00 Başarılı yorumcu Cemil Sağyaşar, dünya müziğinde unutulmayan şarkılardan film melodilerine, Frank Sinatra'dan Tom Jones'a, Nat King Cole'dan Andy Williams'a uzanan bir genişlikte eşsiz ve zamansız şarkılardan oluşan projesi “Unforgettables by Cemil” ile 22 Mayıs akşamı touché by N Kolay'da sahne alıyor.

MODAFEN'S DREAM NIGHT VOL.6 // 23 MAYIS // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.00 Geleneksel hale gelen Modafen’s Dream Night Vol.6 bu sene''ALICE'' teması ile siz değerli izleyicileri ile buluşuyor. Edukakids ve Modafen öğrencilerinin 6 ay süren çalışmasının ardından 162 kişilik dev kadro ile ortaya koyduğu, büyüleyici bir geceye hazır mısınız? Dans, koro ve grup performanslarının sahneleneceği bu gecede Alice hikâyesini bu kez Modafenli öğrencilerin yorumuyla izleyeceksiniz.

REKLAM EVRENCAN GÜNDÜZ VE ARKADAŞLARI – AKUSTİK // 23 MAYIS // %100 STUDIO // 21.00 “Evrencan Gündüz ve Uzaylılar” adlı beş şarkılık ilk EP’sini 2017 yılında çıkaran ve albüm listelerinde ilk onlarda yer alan Evrencan Gündüz, 2018 yılında altı şarkıdan oluşan “Mevsim Çiçekleri” EP’sini, 2019’da halka mal olmuş türkülerimize yeni bir soluk getirdiği “Bu Toprakların Sesleri” EP’sini ve “Sabah Şarkıları” EP’si ile daha bir çok şarkıyı müzikseverlerin beğenisine sunmuştu. Evrencan Gündüz kendi “Akustik Solo programlarının yanısıra, grubu “Uzaylılar” ile konser çalışmaları, beste ve albüm çalışmalarına devam ettiği performansı 23 Mayıs akşamı %100 Studio’ya taşıyor.

EMRE ALTUĞ // 23 MAYIS // touché by N KOLAY // 21.00 REKLAM Emre Altuğ 23 Mayıs’ta touché by N Kolay’da sahne alıyor. RAVEN PROJEKT PRESENTS: LAYLA BENITEZ // 24 MAYIS // %100 STUDIO // 21.00 24 Mayıs'ta, elektronik müzik sahnesinin dikkat çeken isimlerinden Layla Benitez, Zorlu PSM sahnesine adım atıyor. METİN AROLAT // 24 MAYIS // touché by N KOLAY // 21.00 Doksanların ikonik müzisyeni Metin Arolat 24 Mayıs’ta touché by N Kolay’da sahne alıyor. GÖKHAN TÜRKMEN "KONTEKTS 360" // 25 MAYIS // TURKCELL SAHNESİ // 21.00

Gökhan Türkmen Turkcell Sahnesi'nde gerçekleştirdiği özel 360 derece sahne kurulumuyla hayranlarıyla buluşuyor. ALİ CONGUN STAND UP // 25 MAYIS // touché by N KOLAY // 21.00 Ali Congun daha çok “şehir eliti” olma hayalleri ile okuduğu üniversitenin idealleri arasında geçen gerçekliklere değindiği tek kişilik stand up gösterisi ile 25 Mayıs'ta Zorlu PSM Turkcell Platinum sahnesinde. REKLAM KUSURSUZ DÜNYA MÜZİKALİ // 25-26 MAYIS // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 15.00

Çocuklarla en sevilen oyunları 20 senedir buluşturan Zorlu Çocuk Tiyatrosu, Kusursuz Dünya Müzikali, bu sene de her yaştan izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Başrolünde Pınar Altuğ Atacan, Yağmur Topçu ve Yarkın Ünsal’ın yer aldığı, Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde izleyenleri yenilikçi dekoru ve kostümleri, müzikleri ve danslarıyla gerçek, sanal ve masal arasında bir yolculuğa çıkaran Kusursuz Dünya Müzikali, 25-26 Mayıs tarihlerinde Zorlu PSM’de. UNSEEN TOUR // 25-26 MAYIS // ZORLU PSM // 13.00 .png Zorlu PSM, sahne arkasındaki merak edilen büyük ve büyülü dünyasını UNSEEN Tur ile ziyaretçilerine açmaya devam ediyor. Bugüne kadar Zorlu PSM’de sahnelenen dev yapımların sahne arkasını tüm detayları ve anılarıyla sergileyen, her adımı keşif dolu 90 dakika süren 5000 adımlık Zorlu PSM UNSEEN Tur, rehberli tur eşliğinde misafirlerini 11-25-26 Mayıs tarihlerinde yolculuğa çıkarıyor

REKLAM SOLANCH DE LA ROSA // 25 MAYIS // touché by N KOLAY // 21.00 Latin, pop ve R&B türlerini kendine has üslubuyla yorumlayan, Kübalı şarkıcı Solanch De la Rosa, 25 Mayıs'ta touché by N Kolay'da sahne alıyor. PSM LOVES SUMMER BY %100 MÜZİK: L’IMPÉRATRICE // 26 MAYIS // TURKCELL SAHNESİ // 21.30 Zorlu PSM’nin dünyaca ünlü isimlerle yaz aylarına damga vurduğu PSM Loves Summer by %100 Müzik konser serisinin bu yılki açılışını “Sonate Pacifique”, “Odyssée” ve “Matahari” gibi milyonlarca dinlemeye ulaşan şarkılarıyla Fransız synth pop grubu L'Impératrice gerçekleştiriyor. Virtüöz bir bas, eski moda sentezleyiciler ve ışıl ışıl melodilerle müzikseverleri büyüleyecek olan L'Impératrice, 26 Mayıs'ta Turkcell Sahnesi’nde kendilerine özgü müzikal ve sahne performanslarıyla yazı selamlamaya geliyor.