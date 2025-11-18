Habertürk
Habertürk
        La Bohème AKM'de sanatseverlerle buluşacak

        La Bohème AKM'de sanatseverlerle buluşacak

        İstanbul'un kültür ve sanat kalbi Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 26-27 Kasım'da Giacomo Puccini'nin ölümsüz eseri La Bohème ile sanatseverleri ağırlayacak.

        Giriş: 18.11.2025 - 11:56 Güncelleme: 18.11.2025 - 11:56
        La Bohème AKM'de sanatseverlerle buluşacak
        İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Giacomo Puccini’nin en sevilen ve en sık sahnelenen ölümsüz eseri “La Bohème”i AKM’de sanatseverlerle buluşturacak.

        Bestelenişinin üzerinden 129 yıl geçmiş olmasına rağmen güncelliğini koruyan eser, gençliğin ateşini, aşkın acısını ve müziğin sonsuzluğunu aynı sahnede bir araya getirerek hayatın tüm renklerini izleyiciyle paylaşacak.

        Rejisör Yiğit Günsoy, eseri sahneye koyarken operadaki “Ütopya ve yanılgıların o güzel yaşı! İnanırsın, ümit edersin ve her şey güzel görünür” cümlesinden yola çıkıyor.

        Bu yaklaşım, operada gençliğin coşkulu umutlarını ve ardından gelen hayatın gerçekleriyle yüzleşme sürecini ön plana çıkarıyor.

        Orkestra şefliğini İbrahim Yazıcı üstlendiği yapım, gerçek hayattan ilham alan karakterlerin hikâyesi, Puccini’nin etkileyici müzikleri ve Illica ile Giacosa’nın güçlü librettosuyla birleşerek izleyicilere yeniden bir başyapıt sunacak.

        La Bohème-İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 26-27 Kasım saat 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda.

