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YORUM KURALLARINI OKUDUM

La Casa De Papel 3. sezon yeni bölüm fragmanı yayınlandı! La Casa De Papel 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

La Casa De Papel 3. sezon için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Netflix'in favori dizilerinden biri olan La Casa De Papel'in yeni sezonundan bir fragman daha yayınlandı. Peki, La Casa De Papel 3. sezon ne zaman başlayacak?

La Casa De Papel

Netflix'in büyük bir heyecanla beklenen dizisi La Casa De Papel 3. sezon yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanı, "Bu sefer konu para değil. Bu sefer konu aile" spotuyla yayınlandı.

LA CASA DE PAPEL 3. SEZON FRAGMANI

İşte heyecanla beklenen La Casa De Papel'in 3. sezon yeni bölüm fragmanı...

 

LA CASA DE PAPEL 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Netflix Türkiye'nin Youtube kanalı üzerinden yayınlanan fragmanda La Casa De Papel'in 3. sezon bölümleriyle 19 Temmuz 2019 Cuma günü izleyicisi ile buluşacağı açıklandı.

LA CASA DE PAPEL KONUSU

Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar. Ekip, 5 aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunu kusursuz bir hale getirirler. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kitler fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.

 

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YORUMLAR

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