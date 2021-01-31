La Casa De Papel 5. sezon için beklenilen açıklama geldi. Netflix, dünya çapında büyük izleyici kitlesine sahip ve fenomenleşen dizisi La Casa De Papel'in 5. sezonda final yapacağını açıkladı. Peki La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak?

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN?

La Casa De Papel 5. sezon için Netflix resmi Twitter adresinden tarih verdi. La Casa De Papel 5 Kasım 2020'de yayına girecek 5. sezonuyla final yapacak.

— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) July 31, 2020

LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI