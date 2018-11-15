Dizi severler tarafından heyecanla beklenen La Casa de Papel 3. için geri sayım başladı. Dizinin yayın tarihi belli oldu. İşte Ülkemizde de oldukça kitlesi olan La Casa de Papel 3. sezon yayın tarihi...

LA CASA DE PAPEL 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İspanya Kraliyet Darphanesi'ne girerek tarihin en büyük soygununu gerçekleştiren 8 kişilik gruptan oluşan ekibin hikayesini ele alan popüler dizi La Casa de Papel'in 3. sezonunu bekleyenlere güzel haberi oyuncular verdi. La Casa de Papel'in 3. sezonu 2019'da ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor.

Yayınlanan videoda dizinin oyuncuları şu açıklamada bulundu:

"Senin de bizimle aynı şeyi beklediğini biliyoruz. Ve bize katılmak isteyen olur mu bilmek istiyoruz. Çünkü tarihin en büyük soygunu henüz bitmedi. 3. kısım geliyor ve sadece Netflix'te. Bu soygunu soluksuz izleyeceksiniz."

LA CADA DE PAPEL 3. SEZON FRAGMAN

LA CASA DE PAPEL DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Álex Pina tarafından İspanya’daki Antena 3adlı televizyon kanalı için çekilen bir soygun dizisidir. Dizi 2 Mayıs 2017‘de ilk kez yayınlanmış ve 23 Kasım 2017‘de sona ermiştir. İki sezondan oluşan dizinin ilk sezonunun süreleri yeniden düzenlenerek 9 bölümden 13 bölüme çıkartılmıştır. İkinci sezonu ise 9 bölümden oluşmaktadır. La Casa De Papel 25 Aralık 2017’de Netflix’e eklenmiştir.

La Casa De Papel; Profesör lakaplı gizemli bir adam tarihin en büyük soygununu yapmaya karar verir. İspanya Kraliyet Darphanesi‘ni soyacaklardır. Öncelikle Profesör, yeteneklerine göre kendi uzman olan kişilerden oluşan bir ekip toplar. Ekipte hiç kimse birbirini tanımamaktadır. Ve ilk toplanmada herkese ülkelerin başkent isimlerinden oluşan bir kod adı verilir.

Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar. Ekip, 5 aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunu kusursuz bir hale getirirler. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kilitler. Fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.

LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI VE DİZİDEKİ İSİMLERİ

Úrsula Corberó – Tokyo

Itziar Ituño – Raquel Murillo

Álvaro Morte – Profesör

Pedro Alonso – Berlin

Alba Flores – Nairobi

Roberto García Ruiz- Oslo

Paco Tous – Moskova

Jaime Lorente – Denver

Miguel Herrán – Rio

Darko Peric – Helsinki

Kiti Mánver – Raquel’in Annesi

Enrique Arce – Arturo Román

María Pedraza – Alison Parker

Anna Gras – Mercedes

Fernando Soto – Ángel

Juan Fernández – Coronel Prieto

Fran Morcillo – Pablo

Esther Acebo – Mónica Gaztambide

Clara Alvarado – Ariadna

Mario de la Rosa – Suárez

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