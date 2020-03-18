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La Casa De Papel’in yıldızı Itziar Ituno koronavirüse yakalandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hayatı durma noktasına getiren koronavirüs spor, sanat, eğlence ve siyaset dünyasından birçok ünlü ismi de etkiledi. Son olarak ‘La Casa De Papel’ dizisinde ‘Müfettiş Raquel Murillo’ karakterini canlandıran Itziar Ituno, koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi

La Casa De Papel, Itziar Ituno

‘La Casa De Papel’ dizisinde ‘Müfettiş Raquel Murillo’ karakterini canlandıran Itziar Ituno, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu Ituno, şunları söyledi:

“Cuma gününden beri ateş ve kuru öksürük gibi semptomlarım vardı. Bugün testin sonuçlarını aldık. Pozitif çıktı. Benim durumum hafif ama bünyesi zayıf insanlar için çok tehlikeliyim. Bu bir saçmalık değil, farkında olun, hafife almayın, hayatı tehlikede olan bir sürü insan var. Bunun ne kadar ilerleyeceğini daha bilmiyoruz. Şimdi dayanışma zamanı. Evde kalın ve başkalarını koruyun! Kendinize iyi bakın.”

 

 

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