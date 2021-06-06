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LA CLIPPERS DALLAS MAÇI HANGİ KANALDA?

Los Angeles Clippers Dallas Mavericks maçı bu akşam TSİ 22:30'da başlayacak ve S-Sport'tan canlı yayınlanacak...

S SPORT HANGİ PLATFORMLARDA?

D-Smart 78. kanal, KabloTV 240. kanal, Turkcell TV+ 77. kanal, tivibu 73. kanal, Vodafone TV 11. kanaldan yayın yapmaktadır. Bulunduğu dijital platformların spor veya süper paketlerinde yer almakta ve sadece HD görüntü kalitesinde şifreli yayın yapmaktadır.

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