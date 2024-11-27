La Nina nedir, ne demek? La Nina soğuklarının Türkiye'ye etkisi nedir?

LA NİNA SOĞUKLARININ TÜRKİYE’YE ETKİSİ NEDİR?

Türkiye'yi etkisi altına soğuk hava ve kar yağışı birçok ilde hayatı olumsuz etkiledi.

Hafta boyunca devam eden soğuk havanın Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da devam edeceği belirtilirken, TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, bu kış bizi nasıl bir havanın beklediğini anlattı.

Bu sene sert kışın erken geldiğini belirten Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Kış bu yıl oldukça erken geldi. Özellikle İzmir'de bugün itibarıyla havalar oldukça soğuk. İzmir'in kasım ayı sıcaklığı ortalama 14 derece. Bugünlerde 7,5- 8 derecelere kadar düştü. İnanılmaz bir soğuk var. Bütün Türkiye çok soğuk. Tüm Türkiye'ye kar çok erken geldi. Ankara ve Van gibi çok erken kar yağdı. Bu sürpriz değil. Bu yıl kışın sert geçeceğini ABD'nin Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) açıkladı. 2024 yılının başından itibaren mayıs dışındaki bütün aylar, ortalamanın üzerine geçti" dedi.