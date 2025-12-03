Habertürk
        La Toya Jackson kilo kaybıyla hayranlarını endişelendirdi - Magazin haberleri

        La Toya Jackson kilo kaybıyla hayranlarını endişelendirdi

        Son dönemde sağlık sorunları yaşayan 69 yaşındaki La Toya Jackson, endişe verici derecede zayıf görünümüyle şaşırttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2025 - 11:51 Güncelleme: 03.12.2025 - 12:10
        Kilo kaybı endişe yarattı
        2009'da hayatını kaybeden Michael Jackson'ın kendisi gibi şarkıcı olan ablası La Toya Jackson, sosyal medyada aşırı ince görünümünü sergileyince hayranlarını endişelendirdi. Son zamanlarda açıklanmayan sağlık sorunlarıyla mücadele eden 69 yaşındaki Jackson, dar siyah pantolonla aşırı ince bedenini ortaya koyan fotoğraflarını; "Mutlu pazartesiler millet! Hepinize muhteşem bir hafta diliyorum! Güvende, sağlıklı ve sevgi dolu kalın" mesajıyla paylaştı.

        La Toya Jackson'ın görünüşü, hayranları arasında şaşkınlık yarattı ve birçoğu gönderiye sağlığıyla ilgili endişelerini dile getiren yorumlar yazdı. Bir hayranı; "Lütfen kaba davranmayın, sanırım La Toya'nın bazı sağlık sorunları var" diyerek, yorum yazanları uyarırken; bir başkası; "Birinin çok hasta olduğunu ve yardıma ihtiyacı olduğunu görmezden gelmek sevgi dolu veya ilgili bir davranış değildir" yorumunda bulundu.

        La Toya Jackson'ın bir hayranı; "Her zaman minyondu ama onun için endişelenmeye başladım. Umarım iyidir" sözleriyle dikkat çekti. "La Toya her zaman minyondu ve yaşlandıkça kas kütlesi kaybetmek normal. Bazılarınızın yaptığı şakalar gerçekten gereksiz ve kaba" diye öfkesini dile getiren bir hayranının yanı sıra; bir başkasından; "Senin gibi zayıf olmak istiyorum La Toya, muhteşem görünüyorsun" şeklinde coşkulu bir mesaj geldi.

        La Toya Jackson, geçen ay, açıklamadığı bir rahatsızlığını tedavi ettirmek için doktor muayenesine gittiğini gösteren iki gizemli video paylaşmış; "Tekrar doktora gittim, bu yüzden her şeyin yolunda gitmesini, tüm sonuçların iyi olmasını ve sizin de harika bir gün geçirmenizi umuyorum" mesajını yazmıştı.

        Haziran ayında Daily Mail'e konuşan La Toya Jackson, 1.62 metrelik vücuduyla ilgili endişe duyan hayranlarının, bunun sadece bitki bazlı bir diyet olduğunu bilmeleri gerektiğini söylemişti. Şarkıcı; "Tamamen organik besleniyorum. Yediğim her şeyin organik olduğundan emin oluyorum ve diyetim temel olarak bitkilere dayanıyor. Yani temelde turpgillerden oluşan bir diyete bağlı kalıyorum. Çünkü Tanrı'nın bizim için dünyaya gönderdiği şey bu" demişti. Jackson; brokoli, roka, kara lahana ve lahana gibi turpgillerden oluşan sebzelerin tüketimine ağırlık verdiği bir beslenme planı uyguladığını anlatmıştı.

        La Toya Jackson, zaman zaman tavuk da tükettiğini belirtmişti.

        Müzik hayatı boyunca toplam 11 albüm çıkaran La Toya Jackson, aynı zamanda oyunculuk da yaptı.

        La Toya Jackson'ın küçük kardeşi Michael Jackson, 2009'da hayatını kaybetti
