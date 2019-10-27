Son 8 yılda ABD, dünyayı derinden sarsan iki terör örgütü elebaşını düzenlediği operasyonlarla öldürdü.
2 Mayıs 2011 yılında Başkan Barack Obama döneminde, terör örgütü El Kaide lideri Usame Bin Ladin Pakistan'da düzenlenen operasyonla öldürülmüştü.
Ladin operasyonun ardından basına servis edilen ve Beyaz Saray'da operasyonun anbean izlendiği anın fotoğrafı yayımlandı. Fotoğraf, operasyonla birlikte tarihe geçti.
Başkan Barack Obama ve Başkan Yardımcısı Joe Biden, Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve ulusal güvenlik ekibi üyeleri yer almıştı.
TRUMP HEYETİYLE BİRLİKTE
Terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir Bağdadi, Suriye'nin İdlib şehrinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.
Beyaz Saray'ın resmi Twitter hesabından ise Başkan Trump ve beraberindekilerin operasyonu izleme anı fotoğrafı paylaşıldı.
— The White House (@WhiteHouse) October 27, 2019
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