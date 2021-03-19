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Lady Diana´nın mektupları açık artırmada satıldı

Lady Diana´nın 1990-1997 yılları arasında bir aile dostuna yazdığı mektuplar, açık artırmada 67 bin 900 sterline (683 bin TL) satıldı

Diana´nın mektupları açık artırmada satıldı! Kraliçe'ye 'patron' demiş - Haberler
Açık artırmada satıldı! Kraliçe'ye 'patron' demiş
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DHA

Lady Diana´nın 24 yıldır saklanan mektupları açık artırmayla satıldı.

DHA'nın haberine göre 1990-1997 yılları arasında, Diana´nın, aile dostu olan Roger Bramble´a yazdığı 36 mektubun 67 bin 900 sterline satıldığı öğrenildi.

Diana'nın söz konusu mektuplarda Prens Charles ile boşanmasını ve 1993'teki intihara teşebbüsün ardından yaşadığı sorunları da ele aldığı ifade edildi.

Diana'nın Kraliçe Elizabeth'e 'patron' diye hitap ettiği mektup, 7 bin 200 sterlinle açık artırmada en yüksek fiyata satılan mektup oldu.

Mektuplardan elde edilen gelirin İngiliz Ulusal Balesi ve Genç Müzisyenler Senfoni Orkestrası gibi organizasyonlara bağışlanacağı bildirildi.

DIANA'YI YIKAN AŞK

The Story of Diana adlı belgesele göre Camilla Parker, Prens Charles'ın ilk aşkıydı ancak Parker hem evli hem de çocuklu olduğu için Kraliçe Elizabeth tarafından Kraliyet Ailesi'ne kabul edilmemişti. Bu sırada Prens Charles ile Lady Diana birlikteliğe başlamış ve unutulmaz bir düğünle dünyaevine girmişlerdi. Ancak Prens, Camilla Parker'ı bir türlü kafasından çıkaramamıştı. Hatta Prens, evli olduğu dönemde Parker'ın hediye ettiği kol düğmelerini düğününde takmıştı.

Diana, balayında Prens Charles'ın defterinin arasında Camilla Parker'ın fotoğrafını bulmuştu. Bu aşkı öğrenen Diana Spencer resmen yıkılmıştı. Yeme bozukluğuyla mücadele eden Diana, bir hayli kilo vermişti. Lady Diana ile Prens Charles 1996 yılında olaylı bir şekilde boşanmıştı. Charles, Camilla Parker ile 2005 yılında evlenmişti. Diana 1997 yılında paparazzilerden kaçarken trafik kazası geçirmiş ve hayatını kaybetmişti.

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