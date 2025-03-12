Lady Gaga: Bana çimen yaprağıyla evlenme teklif etti

Lady Gaga ile Michael Polansky'nin evliliğe giden ilişkisinden romantik bir hikâye çıktı. Ünlü şarkıcı, nişanlısı Polansky'nin kendisine evlenme teklifi ederken 2 milyon dolarlık pırlanta yüzük hediye etmeden önce neler yaşadığını açıkladı.

38 yaşındaki şarkıcı, katıldığı radyo programında; "Bana iki yüzük hediye etti. Biri çimen yaprağıydı. İlk evlenme teklifini onunla yaptı" dedi. Lady Gaga ayrıca, "İkisini de seviyorum" diye ekledi.

Lady Gaga, önceki gün New York'ta imza dağıtırken çimen yaprağından yüzüğünü de takmıştı

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Şarkıcı, evlenme teklifini anlatırken şu ifadeleri kullandı: Bana, 'Eğer sana evlenme teklif edersem, bunu nasıl yaparım?' dedi. Ben de 'Arka bahçeden bir çim yaprağı al ve parmağıma dola' dedim. Ve öyle de yaptı.

Bir şirketin CEO'luğunu üstlenen 41 yaşındaki Michael Polansky, 1 Nisan 2024'te Lady Gaga'ya evlenme teklif etmişti. Çift, 2019'dan bu yana birlikte.