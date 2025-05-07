Lady Gaga konserini kana bulamaya hazırlanan bombacının kimliği açıklandı

Lady Gaga'nın hafta sonu Brezilya'daki ünlü Copacabana plajında, 2,1 milyon kişiye verdiği ücretsiz konsere yönelik bombalı saldırı son anda önlenmişti. Brezilya polisi, konser sonrasında açıklama yaparak bombalı saldırı girişiminin engellendiğini duyurmuş, biri henüz reşit olmayan iki şüphelinin tutuklandığını söylemişti.

Bombalama planının arkasındaki kişinin kimliği açıklanırken, geçen ay ABD'den sınır dışı edildiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Brezilyalı yetkililer, sınır dışı edilen kişinin adının Luis da Silva olduğunu, tutuklanan diğer şüphelinin ise 17 yaşında bir erkek olduğunu açıkladı.

Brezilya polisi, iki şüphelinin sahnenin yakınında bombalar patlatmayı ve gösteri sırasında çocuklar da dahil olmak üzere binlerce kişiyi öldürmeyi planladığını iddia etti. Luis da Silva'nın nisanda ABD'den sınır dışı edildiğini söyleyen yetkililer, sınır dışı edilme nedenini hâlâ araştırıyor.

REKLAM

Yetkililer, konser günü çok sayıda yere baskın düzenlediklerini, panik yaratmamak için de sessiz kaldıklarını söyledi. Lady Gaga'nın ekibi de yaptığı açıklamada, olayı konserden bir gün sonra medyadan öğrendiklerini belirtmişti.