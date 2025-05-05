Lady Gaga'nın 2,1 milyon seyircili konserinde bombalı saldırı son anda engellendi

Lady Gaga'nın, önceki gün Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki ünlü Copacabana plajında seyirci rekoru kırdığı konserinden hemen önce, bombalı saldırının önlendiği öğrenildi. Brezilya polisi, seyirci sayısının 2,1 milyon kişi olarak açıklandığı konserden önce bir bombalı saldırı girişimini engellediklerini duyurdu.

Yetkililer, Lady Gaga'nın cumartesi günü verdiği ücretsiz konserden birkaç saat önce iki şüpheliyi tutukladı. Şüphelilerin çocuklara, gençlere ve LGBTİ topluluğuna karşı nefret söylemi yayan bir grupla bağlantılı olduğu ve konserde el yapımı bomba düzeneğini patlatmayı planladıkları iddia edildi. Grubun lideri olduğu öne sürülen biri ile reşit olmayan bir genç, bombalı planla bağlantıları olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

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'Operation Fake Monster' (Sahte Canavar Operasyonu), Rio polis istihbaratının, gençler arasında şifreli dil ve aşırı semboller kullanarak şiddeti teşvik eden çevrimiçi grupları ortaya çıkarması için başlatıldı. Operasyon, sosyal medyada örgütlenen ve Lady Gaga'nın 'Little Monsters' (Küçük Canavarlar) adlı hayran kitlesini taklit eden bir grubun tehlikeli eylem hazırlığını gün yüzüne çıkardı.