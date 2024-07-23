Lady Gaga'nın Paris'te görülmesi iddiaları güçlendirdi

2024 Paris Olimpiyatları'na geri sayım başlamışken, dünyanın en büyük spor organizasyonunu heyecanla bekleyenler, açılış seromonisini de merak ediyor.

38 yaşındaki Grammy ve Oscar ödüllü şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga'nın adı, Paris'te yapılacak Olimpiyat açılışı için geçiyor. Lady Gaga'nın açılış gösterisi gerçekleştireceği söylentisi, ünlü sanatçının dün Fransa'nın başkenti Paris'te görüntülenmesiyle daha da alevlendi.