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        Haberler Dünyadan Lady Gaga ve babasının arasına Donald Trump girdi - Magazin haberleri

        Lady Gaga ve babasının arasına Donald Trump girdi

        Lady Gaga, Demokrat aday Kamala Harris'i desteklerken, babası Joe Germanotta ise Cumhuriyetçi Donald Trump'ı destekledi. Aralarının bu nedenle açık olduğunu itiraf eden Germanotta; "Bunu aşacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2024 - 14:22 Güncelleme: 10.11.2024 - 14:22
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        Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga ile babasının arasına ABD başkanlık seçimi ve seçimi kazanan Donald Trump girdi. 38 yaşındaki şarkıcının babası Joe Germanotta, kızıyla farklı siyasi görüşlerinin ilişkilerini nasıl etkilediğini anlattı.

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        Joe Germanotta, daha önce Donald Trump'ı başkanlık yarışında desteklediğini açıklamış ve onu "vatansever" olarak nitelendirmişti. Trump, Lady Gaga'yı 2020 seçiminde Joe Biden'ı desteklediği için eleştirmişti.

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        5 Kasım seçiminden önceki gece Lady Gaga, Philadelphia'daki mitinginde sahne performansı sergileyerek başkan adayı olan başkan yardımcısı Kamala Harris'e desteğini gösterdi.

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        Ünlü şarkıcının 67 yaşındaki babası, seçim sonrası verdiği bir röportajda Lady Gaga ile ilişkisinin eskisi kadar güçlü olmadığını itiraf etti ve kendi siyasi görüşlerini açıkladı.

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        Joe Germanotta, "Fox & Friends'e (talk şov programı) Cumhuriyetçi olarak çıktım, o zamandan beri biliyorsunuz, evde işler biraz riskli oldu. Ama bunu aşacağız" diye konuştu. Germanotta, genellikle liberal eğilimli sosyal meselelerle aynı çizgide olduğu için kendini "açık fikirli bir Cumhuriyetçi" olarak tanımladı.

        #Lady Gaga
        #Donald Trump
        #ABD seçimi
        #Başkanlık Seçimi
        #lady gaganın babası
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