Lady Gaga ve babasının arasına Donald Trump girdi

Joe Germanotta, "Fox & Friends'e (talk şov programı) Cumhuriyetçi olarak çıktım, o zamandan beri biliyorsunuz, evde işler biraz riskli oldu. Ama bunu aşacağız" diye konuştu. Germanotta, genellikle liberal eğilimli sosyal meselelerle aynı çizgide olduğu için kendini "açık fikirli bir Cumhuriyetçi" olarak tanımladı.