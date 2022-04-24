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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 'Laf atma' kavgasında ortalık savaş alanına döndü!
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Küçükçekmece'de iki grup arasındaki meydan kavgası kamerada

İstanbul Küçükçekmece'de korku dolu anlar yaşandı. İlçede iddiaya göre 'laf atma' nedeniyle çıkan kavgada ortalık bir anda savaş alanına döndü. Olayda iki grup yumruk ve tekmelerle birbirine girdi

Son dakika: 'Laf atma' kavgasında ortalık savaş alanına döndü!
'Laf atma' kavgasında ortalık savaş alanına döndü!
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İHA

Olay, önceki gün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir grup ile başka bir grup arasında ‘laf atma’ nedeniyle tartışma çıktı.

İHA'nın haberine göre, tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, ortalık bir anda savaş alanına döndü. İki grup yumruk ve tekmelerle birbirine girdi.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona ererken, tarafların polise şikayetçi olmadığı öğrenildi. Yaşanan kavga bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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