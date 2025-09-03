Lara: Bedenim zayıfladı ama kalbim hâlâ güçlü

Şarkıcı Lara, geçtiğimiz günlerde kontrol için gittiği doktor muayenesi sonucu beyninde kitle belirlendiğini açıklamıştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden zaman zaman takipçileriyle dertleşen Lara, yeni bir paylaşımda bulundu ve son halini gözler önüne serdi.

"HAYATA SIKI SIKI TUTUNUYORUM"

Pijamalarıyla ayna karşısında çektiği fotoğrafını yayımlayan Lara, bu süreçte kendisine destek olanlara teşekkür ederek, 'Belki bedenim zayıfladı ama kalbim hâlâ çok güçlü. Hayata sıkı sıkı tutunuyorum. Sizlerin duaları ve güzel mesajlarıyla yeniden ayağa kalkıyorum. Az kaldı, Allah'ımın izniyle en kısa zamanda sahnelerde buluşacağız. İyi ki varsın ailem, iyi ki varsınız sevenlerim. Sizleri çok seviyorum' ifadelerini kullandı."