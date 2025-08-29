Habertürk
        Şarkıcı Lara: Beynimde kitle belirlendi - Magazin haberleri

        Şarkıcı Lara: Beynimde kitle belirlendi

        Şarkıcı Lara, doktorların beyninde bir kitle tespit ettiğini açıkladı; "Yapılan kontroller sonucunda beynimde bir kitle belirlendi"

        Giriş: 29.08.2025 - 15:22 Güncelleme: 29.08.2025 - 15:22
        "Beynimde kitle belirlendi"
        Şarkıcı Lara, kontrol için gittiği doktor muayenesi sonucu aldığı üzücü bir haberi sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

        "BU KOLAY BİR SINAV DEĞİL"

        Beyninde kitle tespit edildiğini duyuran Lara, şu ifadeleri kullandı: Bugün sizlerle hayatımla ilgili önemli bir haberi paylaşmak istiyorum. Yapılan kontroller sonucunda beynimde bir kitle belirlendi. Elbette bu kolay bir sınav değil ama biliyorum ki her şey Allah'tan gelir. O, derdi verdiği gibi dermanı da verir. Ben bu süreçte Allah'tan gelen her şeye razıyım, çünkü biliyorum ki onun takdirinde hayır vardır. Teslimiyetim tamdır, sabırla ve inançla bu yolda ilerleyeceğim. Dualarınız, güzel dilekleriniz ve yanımda oluşunuz benim için en büyük güç kaynağıdır. Sizlerin desteğini hissetmek, kalbimi ve ruhumu daha da güçlü kılıyor. Allah'ın izniyle bu sınavı da aşacağıma inanıyorum. Hepinize sevgimle ve şükranımla...

        "BENİ AFFEDİN"

        Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan şarkıcı; "Sevgili dostlarım, sağlığımla ilgili bir süreçten geçiyorum. Bu yüzden telefonlara çok bakamıyor, mesajlarınıza tek tek cevap veremiyorum. Lütfen beni affedin ama bilin ki sevginiz ve dualarınız üzerimde, kalbimde. Allah hepinizden razı olsun.sizi çok seviyorum" dedi.

