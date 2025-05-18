Lauren Sanchez'e ünlülerle dolu bekârlığa veda partisi: Kim Kardashian ve Katy Perry'li Paris eğlencesi

Gelecek ay milyarder iş insanı Jeff Bezos ile evlenmeye hazırlanan Lauren Sanchez, ünlü arkadaşlarıyla bekarlığa veda ediyor. 55 yaşındaki Emmy ödüllü eski bir gazeteci olan Sanchez, 61 yaşındaki Jeff Bezos ile evlenmeden önce arkadaşlarıyla Paris'te kutlama üstüne kutlama yaptı.

Lauren Sanchez gündüz kutlamasına giderken...

Sanchez; arkadaşları Kim Kardashian, Kris Jenner, Katy Perry ve Eva Longoria ile birlikte önce öğlen saatlerinde bir nehir gezisinde tekne kutlamasındaydı.

Kim Kardashian ve Katy Perry, tekne gezisine giderken otelden birlikte çıktı

Bekârlığa veda kutlamaları, perşembe günü başladı. 13 kişilik bir düğün öncesi kız arkadaş kutlamasıyla ilgili Sanchez sosyal medya paylaşımına, "Etrafım karanlık zamanlarda yolumu aydınlatan ve kalbimi şekillendiren kadınlarla çevrili" diye yazdı.

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Oyuncu Eva Longoria, Lauren Sanchez'in yakın arkadaşlarından

Sanchez, Kim Kardashian, Katy Perry, Kris Jenner gibi ünlü arkadaşlarıyla birlikte gündüz saatlerinde tekne gezisinden sonra akşam yemeği için kaldıkları otelden ayrılırken objektiflere yansıdı.