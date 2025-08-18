Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Lausanne-Sport Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Konferans Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda?

        Lausanne-Sport Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        UEFA Konferans Ligi'nde St. Patrick's'i eleyen Beşiktaş, play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne ile karşı karşıya geliyor. Stade de la Tuilière'de oynanacak kritik mücadele öncesinde, Lausanne-Sport Beşiktaş karşılaşmasının tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Lausanne-Sport Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Lausanne-Sport Beşiktaş maçı yayıncı kuruluşu...

        Giriş: 18.08.2025 - 21:07 Güncelleme: 18.08.2025 - 21:07
        Lausanne-Sport Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. Konferans Ligi 3. ön eleme turunda St Patrick's ile oynadığı maçları 4-1 ve 3-2 kazanan siyah-beyazlılar play-off turunda Lausanne ile eşleşti. Temsilcimiz rakibini elemesi durumunda Konferans Ligi'nde yoluna lig aşamasından devam edecek. Peki, "Lausanne-Sport Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Konferans Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        LAUSANNE-SPORT BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ?

        Lausanne-Sport Beşiktaş maçı 21 Ağustos Perşembe saat 21:15'te oynanacak.

        LAUSANNE-SPORT BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Stade de la Tuilière'de oynanacak zorlu mücadelenin yayıncı kuruluşu henüz belli olmadı.

        RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

        Beşiktaş Lausanne-Sport ile rövanş maçı 28 Ağustos Perşembe saat 20:00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynayacak.

