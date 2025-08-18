Lausanne-Sport Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Konferans Ligi'nde St. Patrick's'i eleyen Beşiktaş, play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne ile karşı karşıya geliyor. Stade de la Tuilière'de oynanacak kritik mücadele öncesinde, Lausanne-Sport Beşiktaş karşılaşmasının tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Lausanne-Sport Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Lausanne-Sport Beşiktaş maçı yayıncı kuruluşu...
LAUSANNE-SPORT BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ?
Lausanne-Sport Beşiktaş maçı 21 Ağustos Perşembe saat 21:15'te oynanacak.
LAUSANNE-SPORT BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Stade de la Tuilière'de oynanacak zorlu mücadelenin yayıncı kuruluşu henüz belli olmadı.