Lavdan oluşuyor! Bir örneği de İzlanda'da

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Tarihi dokusu, doğası, denizi ve havası nedeniyle ziyaretçilerin uğrak yeri olan, olağanüstü güzellikteki Ayvalık´ın Cunda Adası, Ali Bey Tepesi'ndeki ilginç kaya oluşumlarıyla da dikkat çekiyor.
DHA'nın haberine göre seyir tepesi olarak Ege denizi, adalar ve kentin panoramasının izlenebildiği tepede, dış yüzeyi arı peteğine benzeyen, irili ufaklı ve girintili çıkıntılı sütun şeklinde yükselen bu sıra dışı oluşumlar, yoğun ilgi görüyor.
Ziyaretçilerin zeytin ağaçları arasında dolaşıp eşsiz manzarayı izlemesine olanak sunan, doğa yürüyüşleri için uygun olan bölgede, bazalttan oluşan kayalar, ilginç bir manzara oluşturuyor.
SOĞUMUŞ LAVLARDAN OLUŞUYOR
Balıkesir Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Genel Jeoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Türkmen: "Bu yapılar yeryüzüne çıkan lavların soğuması sırasındaki büzüşmesi (iç gerilmesi) sonucu gelişmiş çatlaklardır. Çoğunlukla beşgen veya altıgen şeklinde gelişirler. Lavların soğuma hızları arttıkça bu sütunların genişlikleri azalır, soğuma hızları azaldıkça genişlikleri artar. Bunlar da bazalt sütunlarının değişik açılardan görünüşleri için güzel örnekler oluşturuyor" dedi.
Türkiye’deki en bilinen örneklerine Sinop Boyabat ve Ankara Kızılcahamam’da, dünyadaki örneklerine ise İskoçya’da Fingal Mağarası’nda, İzlanda’da Svartifoss Şelalesi’nde, Japonya’da Takachiho Gorge’ta, Meksika’da Los Prismas’ta, Güney Kore’de Jeju Adası’nda rastlanan bazalt sütunlarının bir örneğine Ayvalık’ta rastlanması, doğaseverler ve turistlerin ilgisini çekiyor.
Rüzgâr ve yağmurun milyonlarca yıl süren kayaları aşındırması, gece ve gündüz sıcaklık farklarının bir sonucu olarak ortaya çıkan bu şekiller, bir sanat eserini andırıyor. Bu sıra dışı oluşumlar hala değişime devam ediyor.
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