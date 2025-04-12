Lavrov: Trump Rusya ile normal ilişkilere dönmek istiyor

Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda potansiyelin olduğunu belirterek, "ABD-Rusya ilişkilerinin iyi olmasında kötü bir şey yok." dedi.

Bakan Lavrov, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında TRT World'den Alican Ayanlar'ın moderatörlüğünü yaptığı "ADFTalks" paneline konuşmacı olarak katıldı.

Panelin başında Lavrov, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra forumun en popüler katılımcısı oldunuz. Diplomatik alanda rock yıldızı olmak nasıl bir his?" sorusuna, "Gerçek rock yıldızı olan başkanlar varsa, diplomatların da böyle olmalarında hiçbir sorun yok. Eğer insanlar bundan hoşlanıyorsa, eğer insanlar bunu eğlenceli buluyorsa böyle olsun." şeklinde yanıt verdi.

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"AB, Avrupa Atlantik topluluğunun parçası haline geldi"

Avrupa Atlantik topluluğunun eylemlerini değerlendiren Lavrov, "Bu topluluğun tüm girişimleri, yeni bir savaşın hazırlığına yöneliktir. Bunların başında Almanya ile birlikte Fransa ve İngiltere var." ifadesini kullandı.

Lavrov, Avrupa Birliği'nin (AB) de artık Avrupa Atlantik topluluğunun parçası haline geldiğini belirterek, "NATO'nun doğuya, güneye veya herhangi bir yöne doğru yayılma planları için toprak sağlamayı da içeren tüm bu Avrupa Atlantik yapılar başarısız oldu. Onlar (Avrupalılar), gerginliğin artırılması, ekonomi ve sosyal durumun bozulmasına rağmen Almanya dahil Avrupa'nın yeniden askerileştirilmesi konusunda ancak başarılı oldu." diye konuştu. "Trump, Rusya ile normal ilişkilere dönmek istiyor" Rusya ile ABD arasındaki ilişkilere değinen Lavrov, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'yı izole etmek istediğini ve ikili ilişkileri bozduğunu dile getirerek, "Yumuşak şekilde konuşursam bu aptallık." dedi. REKLAM "ABD Başkanı Donald Trump ile çalışmak daha kolay değil mi? Rus 'Aeroflot' hava yolu şirketine yönelik yaptırımların kaldırılması ihtimali var. ABD ile tutuklu takas değişimi yapıldı. İlerleme konusunda bir potansiyel var mı?" sorularını yanıtlayan Lavrov, şunları kaydetti: "Potansiyel her zaman var. ABD-Rusya ilişkilerinin iyi olmasında kötü bir şey yok. Aynı şey ABD-Çin ilişkileri için de geçerli. Trump yönetimi ile aramızda yaşananlar basit bir şey. Ülkeler baskı kurmadan koşulsuz şekilde konuşuyor. Çin ve ABD arasında çok sayıda anlaşmazlık var. Bu iki ülke birbirine karşı çok sayıda açıklama yapsa da çeşitli düzeylerdeki temaslardan hiçbir zaman vazgeçmedi. Ülkelerin birbiriyle konuşmaması doğru değil."

Biden'ın Rusya'ya yönelik yaklaşımının ABD için "utanç verici" olduğunun altını çizen Lavrov, Trump'ın Rusya ile normal ilişkilere dönmek istediğini söyleyerek, "Washington, ortak projelerin ele alınmasını teklif etti. Ekonomi alanındaki işbirliğinin sağlanması ve meselelerin çözülmesiyle ilgili teklifleri hiçbir zaman reddetmedik." şeklinde konuştu. REKLAM Sergey Lavrov, ABD ile büyükelçiliklerin faaliyetlerine konulan engellerin ortadan kaldırılması yönünde çalışmaları sürdürdüklerini dile getirerek, ABD ile temaslarda Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerinin ele alınmadığını kaydetti. "Trump, Ukrayna'da olup bitenleri, Avrupa liderinden daha iyi anlıyor" ABD'nin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yaklaşımını değerlendiren Lavrov, şöyle devam etti: "Trump, Ukrayna'da olup bitenleri, Macaristan ve Slovakya liderleri hariç herhangi bir Avrupa liderinden daha iyi anlıyor. Trump, mesele bağlamında, toprak sorunu ve Ukrayna'nın NATO üyeliği dahil birçok konuda konuşan ilk kişi oldu. Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini söylüyoruz. Başkan Trump, Ukrayna'nın NATO'ya katılmasının büyük bir hata olacağını birkaç kez söyleyen ilk ve şimdilik tek Batılı lider. Onlar (Amerikalılar), krizin uzun vadeli çözümü bağlamında toprak sorunlarının da çözülmesi gerektiğini kabul ediyorlar."

- "AB, Ukrayna'da insan hakları ihlallerini göz ardı ediyor" AB ülkelerinin Ukrayna krizine yönelik yaklaşımını değerlendiren Lavrov, "bu ülkelerin Ukrayna'da insan hakları ihlallerini göz ardı ettiğini" belirterek, şu ifadeleri kullandı: REKLAM "Onlar (Avrupalılar), Ukrayna topraklarına barış gücü adı altında askeri güçleri konuşlandırmayı konuşuyor ve bu güçleri barış için değil (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin başkanlığındaki yönetimin korunması için göndermek istiyor. O halde Zelenskiy'ye Birleşmiş Milletler (BM) kararları, ulusal azınlıkların hakları ve din özgürlüğü hakkı dahil uluslararası yükümlülüklerine uyup uymayacağını sormayacak mısınız? Kimse bundan bahsetmiyor." "Ukrayna Rus enerji altyapı tesislerine yönelik saldırılarını sürdürüyor" ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18 Mart'ta yaptığı görüşmenin ardından Rusya ve Ukrayna'nın 30 gün boyunca enerji ve altyapı tesislerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya vardığını anımsatan Lavrov, söz konusu anlaşmaya uyduklarını, ancak Ukrayna'nın Rus enerji altyapı tesislerine yönelik her gün saldırılar düzenlediğini belirtti. ABD, BM ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatına (AGİT) Ukrayna'nın son 3 hafta içinde gerçekleştirdiği saldırılarıyla ilgili belge verdiklerini kaydeden Lavrov, bu belgeleri Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a ilettiği bilgisini paylaştı.