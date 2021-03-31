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Lavrov: Türkiye ile ilişkilere değer veriyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye ile ilişkilerin "doyurucu" ve "zengin" olduğunu belirterek, "Türkiye ile ilişkilere değer veriyoruz çünkü Türk meslektaşlarımızla her zaman hem kendimiz hem de onlar için uygun çözümler bulabiliyoruz." dedi.

SON DAKİKA! Lavrov: Türkiye ile ilişkilere değer veriyoruz - Haberler
AA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Valday Uluslararası Tartışma Kulübünce düzenlenen konferansta, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkileri ve Suriye meselesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin Türkiye ile birçok ortak projeyi hayata geçirdiğine dikkati çeken Lavrov, "Türkiye ile ilişkiler üst düzeydeki kontaklar ve iki ülke arasındaki kapsamlı gündem açısından doyurucu ve zengindir." diye konuştu.

Türkiye ile ilişkilerin basit olmadığını belirten Lavrov, "Bazı konularda ortak pozisyona sahip değiliz hatta bazen pozisyonlarımız farklılaşıyor. Ancak Türkiye ile ilişkilere değer veriyoruz çünkü Türk meslektaşlarımızla her zaman hem kendimiz hem de onlar için uygun çözümler bulabiliyoruz." ifadesini kullandı.

"SURİYE'DEKİ M4 KARA YOLU KONUSUNDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Lavrov, Rusya ve Türkiye arasında İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ile ilgili daha önce anlaşma yapıldığını hatırlatarak, "Bu anlaşma, anlaştığımıza göre daha yavaş uygulanıyor. Ancak Türk tarafı, Türkiye ile iş birliği yapan silahlı muhaliflerin Heyet Tahrir Şam ve diğer teröristlerden ayrılması dahil anlaşmadaki yükümlülüklerini teyit ediyor." dedi.

İdlib’deki terör gruplarının Suriye ordusuna saldırı düzenlemeye devam ettiklerini belirten Lavrov, bunların yok edilmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye’deki M4 kara yolu ile ilgili anlaşmanın uygulanması konusunda da çalışmaların sürdüğünü dile getiren Lavrov, söz konusu anlaşmanın bu yolun etrafında güvenli bölgenin oluşturulması ve Rus-Türk ortak devriyelerinin sürekli yapılmasını içerdiğini anımsattı.

Lavrov, "Burada ilerleme kaydedilmişti. Süreç sonradan yavaşlamıştı. Şimdi durumu düzeltiyoruz ve bu anlaşma hayata geçirilecek." dedi.

"ABD, ŞAM VE KÜRTLER ARASINDAKİ DİYALOĞ BLOKE EDİYOR"

ABD'nin Suriye'deki eylemlerini değerlendiren Lavrov, ABD'nin Suriye'den çıkmak istemediğini söyledi.

Lavrov, "ABD, Suriye'de kalmak istiyor, burada üretilen buğday ve hidrokarbonu kullanıyor. Amerikalılar, bu malzemeleri satarak, bazı Kürt örgütlerinin ayrılıkçı eylemlerini Suriye halkının parasıyla destekliyor. ABD, Şam ve Kürtler arasındaki diyaloğu bloke ediyor." diye konuştu.

ABD'nin Suriye'de DEAŞ terör örgütünü de kullandığını vurgulayan Lavrov, "ABD, mevcut hükümetin katılımıyla Suriye meselesi çözümüne ilişkin süreçleri engellemek için DEAŞ'ı kullandı ve kullanmaya da devam ediyor." ifadesini kullandı.

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