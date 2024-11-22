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        Haberler Dünya Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Zelenskiy korkmuşa benziyor | Dış Haberler

        Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Zelenskiy korkmuşa benziyor

        Rusya-Ukrayna Savaşı, ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli füzeleri Rusya'ya karşı kullanmasına izin vermesinin ardından yeniden dünya gündeminin ilk sıralarına yerleşti. Ukrayna'ya cevap olarak kıtalararası balistik füzelerle Ukrayna'yı vuran Rusya'da, Dışişleri Bakanı Lavrov, "Zelenskiy korkmuşa benziyor" açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 17:23 Güncelleme: 22.11.2024 - 17:23
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        Lavrov: Zelenskiy korkmuşa benziyor
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        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Ukrayna'yı kıtalararası balistik füze ile vurmasının ardından açıklamalarda bulundu.

        Hamlelerinin olumlu sonuç verdiğini belirten Lavrov, "Zelenksiy korkmuşa benziyor ve sahiplerini Ukrayna'ya yeterli cephane ve teknoloji yardımı yapmamakla suçluyor. Kendisini Rusya'nın hamleleri karşısında 'savunmasız' hissediyor. Öyle görünüyor ki hamlelerimiz olumlu sonuç vermiş, bu sayede gerçeklerle yüzleşiyor" dedi.

        Biden'ın uzun menzilli füzelerin kullanımıyla ilgili verdiği izne de değinen Lavrov, "Biden, kendinden sonra gelecek olan Trump yönetimi için zor bir durum yaratmaya çabalıyor. Ancak yine de Rusya, nükleer silahların kullanılmaması için her şeyi yapma taraftarıdır." ifadesini kullandı.

        Ukrayna'nın ABD ve İngiltere'den tedarik ettiği uzun menzilli füzelerle Rusya içindeki hedefleri vurmasının ardından Rusya, kıtalararası balistik füzelerle Ukrayna'yı hedef almıştı.

        Bu hamlenin ardından NATO acil toplantı kararı alırken, Ukrayna parlamentosu güvenlik sebepleriyle oturumunu ertelemişti.

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