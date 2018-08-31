Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Soçi’de Eritre Dışişleri Bakanı Osman Saleh ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Rus donanmasının Akdeniz’de gerçekleştireceği tatbikatla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tatbikatın "normal bir şey" olduğunu anlatan Lavrov, “Her devletin uluslararası kurallara bağlı kalarak manevra yapma hakkı vardır. Bu, ya kendi bölgesinde, ya karşılıklı anlaşarak başka devletlerin bölgesinde ya da uluslararası normlara uygun olarak açık denizlerde olabilir.” ifadelerini kullandı.

Rus Donanması Başkomutanı Vladimir Korolev, 1-8 Eylül'de Rusya’nın Akdeniz’de yapacağı askeri tatbikata ilişkin, "Rusya’nın modern tarihinde askeri deniz filosu ve hava-uzay kuvvetleri Akdeniz’de ilk kez tatbikat yapacak." açıklamasında bulunmuştu.

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