Lazer epilasyon günah mı? Diyanet'e göre lazer epilasyon caiz mi?

Kaşlar konusunda da şekli tamamen değiştirmeye yönelik müdahaleler uygun kabul edilmez. Göğüs, sırt, kol ve bacak gibi bölgelerdeki kıllar ise fıtri kabul edilir ve bunların alınması ya da bırakılması kişinin durumuna göre değerlendirilir. Sağlık, hijyen ya da ciddi rahatsızlık gibi sebepler bulunduğunda bu bölgelerde yapılan müdahaleler sakınca doğurmaz. İslam’da vücut kıllarıyla ilgili hükümler katı bir yasaklar bütünü şeklinde ele alınmaz. Ölçü, temizlik anlayışının korunması, yaratılışın bozulmaması ve niyetin aşırılığa yönelmemesidir. Lazer epilasyon caiz mi, lazer epilasyon günahı var mı? Sizin için araştırdık.

LAZER EPİLASYON GÜNAH MI?

Lazer epilasyonun dini hükmü değerlendirilirken ölçü, vücuda kalıcı zarar verip vermemesi ve mahremiyet kurallarına uyulup uyulmamasıdır. İslam’da temizlik fıtri bir davranış olarak kabul edilir ve vücut bakımına tamamen kapalı bir yaklaşım bulunmaz. Lazer epilasyon, tıbbi ve estetik bir yöntem olarak kıl köklerini zayıflatmaya yönelik uygulanır ve vücutta yaratılışı bozacak kalıcı bir değişiklik meydana getirmez. Bu sebeple tek başına günah sayılmaz. Ancak uygulamanın kim tarafından ve hangi şartlarda yapıldığı önem taşır. Mahrem bölgelerde yapılan işlemlerde, zaruret bulunmadıkça aynı cinsiyetten bir uygulayıcının tercih edilmesi gerekir. Bu husus, dini sınırların korunması açısından belirleyici kabul edilir. Ayrıca uygulamanın sağlığa zarar vermemesi, ciddi yan etkilere yol açmaması gerekir. Sağlık riski taşıyan ya da bedene bilinçli şekilde zarar veren işlemler uygun görülmez. Lazer epilasyonun amacı temizlik ve bakım sınırları içinde kaldığında dini açıdan sakınca doğurmaz. Burada esas alınan nokta, niyetin gösteriş ya da aşırılık olmaması ve dini ölçülerin ihlal edilmemesidir. Bu şartlar gözetildiğinde lazer epilasyon günah kapsamında değerlendirilmez.

ERKEKLERE LAZER EPİLASYON GÜNAH MI? Erkekler açısından lazer epilasyonun dini hükmü değerlendirilirken kılın bulunduğu bölge ve uygulamanın amacı esas alınır. İslam’da erkeklerin kaş, sakal ve bıyık gibi erkeklik alameti kabul edilen bölgelerde kalıcı değişiklik yapmaları uygun görülmez. Bu sebeple sakalın tamamen yok edilmesine yönelik lazer epilasyon dini açıdan doğru kabul edilmez. Buna karşılık koltuk altı ve kasık bölgesi gibi temizliğin tavsiye edildiği alanlarda yapılan lazer epilasyon sakınca doğurmaz. Göğüs, sırt ya da bacak gibi bölgelerdeki kıllar ise fıtri kabul edildiği için hüküm, aşırılık ve niyete göre değerlendirilir. Sağlık sebebiyle, hijyen ihtiyacıyla ya da ciddi rahatsızlık oluşturan durumlarda yapılan uygulamalar caiz kabul edilir. Ancak karşı cinse benzemeyi amaçlayan ya da yaratılışı değiştirme niyeti taşıyan işlemler uygun görülmez. Uygulamanın mahremiyet kurallarına uygun şekilde yapılması da önem taşır. Erkekler için lazer epilasyon mutlak bir yasak değildir. Bölge, niyet ve ihtiyaç çerçevesinde hüküm belirlenir.

BİKİNİ BÖLGESİ LAZER GÜNAH MI? Bikini bölgesine lazer epilasyon yapılmasının dini hükmü değerlendirilirken temizlik, mahremiyet ve uygulama şartları esas alınır. İslamiyet'te kasık bölgesindeki kılların temizlenmesi fıtri temizlik kapsamında kabul edilir ve bu bölgenin bakımı teşvik edilen bir uygulama olarak değerlendirilir. Lazer epilasyon, bu temizliğin sağlanmasına yönelik bir yöntem olduğu için tek başına günah sayılmaz. Ancak uygulamanın nasıl ve kim tarafından yapıldığı önem taşır. Mahrem bölge söz konusu olduğu için, zaruret bulunmadıkça işlemin aynı cinsiyetten bir uzman tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. Karşı cinsin görmesi ya da dokunması mahremiyet sınırlarını ihlal edeceği için uygun kabul edilmez. Bunun yanında lazer epilasyonun sağlığa zarar vermemesi, bedende ciddi bir tahribata yol açmaması gerekir. Temizlik amacıyla ve ölçülü şekilde yapılan uygulamalar dini açıdan sakınca doğurmaz. Niyetin aşırılık, teşhir ya da dini sınırları zorlayan bir anlayışa dayanması ise doğru kabul edilmez. Bu çerçevede mahremiyet kurallarına riayet edildiği ve sağlık açısından olumsuz bir durum bulunmadığı sürece bikini bölgesi lazer epilasyonu günah kapsamında değerlendirilmez.