Lazer epilasyon orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken lazer epilasyon yaptırmak orucu bozar mı?

Günümüzde istenmeyen tüylerden kurtulmanın en popüler ve kalıcı yollarından biri olan lazer epilasyon, özellikle kadınların sıkça başvurduğu bir yöntemdir. Ancak Ramazan ayına denk gelen seanslar, zihinlerde ciddi soru işaretleri oluşturur. Vücuda uygulanan yoğun ışık enerjisi, işlem sırasında kullanılan jeller veya duyulan acı hissi, "Acaba bu işlem orucumu sakatlar mı?" endişesini beraberinde getirir. Daha da önemlisi, işlemin yapıldığı vücut bölgelerinin mahremiyeti konusu, orucun teknik geçerliliği ile manevi boyutu arasında karmaşık bir fıkhi tartışmaya kapı aralar. Peki, estetik bir ihtiyaç ile dini sınırlar arasındaki bu ince çizgide, oruçlu bir kimsenin lazer epilasyon yaptırması caiz midir, bu işlem orucu bozar mı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konudaki net tavrı nedir? İşte modern çağın getirdiği bu fıkhi meselenin tüm detayları...

Oruç ibadetinin temel yasakları, Kuran-ı Kerim'de belirlenen "yeme, içme ve cinsel ilişki" sınırlarıdır. Bu sınırlar, vücudun içine bir madde girmesini veya bedensel bir haz yaşanmasını engellemeyi amaçlar. Lazer epilasyon ise, kıl köklerini hedef alan ışınların deri altına gönderilmesiyle yapılan fiziksel bir müdahaledir. Bu işlem sırasında vücudun içine ağız veya burun yoluyla herhangi bir gıda veya besin değeri taşıyan madde girmez. Ancak konunun fıkhi boyutu sadece "girdi-çıktı" meselesiyle sınırlı değildir; aynı zamanda İslam ahlakının temel taşlarından biri olan "mahremiyet" ve "avret mahallinin korunması" ilkesiyle de doğrudan ilişkilidir.

ORUCU BOZAR MI SORUSUNUN TEKNİK VE FIKHİ CEVABI Halk arasında en çok merak edilen orucu bozar mı sorusunun cevabı, işlemin niteliğine göre verilir. Lazer epilasyon işlemi sırasında cilde uygulanan ışınlar, ısı veya soğutucu jeller, sindirim sistemine ulaşan maddeler değildir. Deri gözeneklerinden emilen kremler veya jeller de orucu bozan haller kapsamında değerlendirilmez; çünkü deri yoluyla emilim, "yeme-içme" hükmünde değildir. Dolayısıyla, sadece işlemin kendisine ve kullanılan teknolojiye bakıldığında, oruçlu bir kişinin lazer epilasyon yaptırmak suretiyle orucunun bozulmayacağı söylenebilir. Yani lazer epilasyon seansına giren bir kişinin orucu teknik olarak (kaza gerektirecek şekilde) sakatlanmaz. İşlem sırasında hissedilen acı veya sızı da oruca zarar vermez. Oruçlu iken kan aldırmak, iğne yaptırmak (besleyici olmayan) veya diş çektirmek gibi acı veren durumlar orucu bozmadığına göre, kıl köklerinin yanmasıyla oluşan anlık acı da orucun geçerliliğini etkilemez. Buraya kadar olan kısım, meselenin sadece fiziksel boyutudur. Ancak İslam fıkhı, olayları sadece fiziksel sonuçlarıyla değil, ahlaki ve manevi boyutlarıyla bir bütün olarak ele alır. İşte lazer epilasyon konusundaki asıl tereddüt ve hassasiyet noktası, işlemin uygulandığı bölgenin mahremiyetidir.

