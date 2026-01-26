Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İnanç Lazer epilasyon orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken lazer epilasyon yaptırmak orucu bozar mı?

        Lazer epilasyon orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken lazer epilasyon yaptırmak orucu bozar mı?

        Ramazan ayı, Müslümanlar için sadece yeme ve içmeden kesilmek değil, aynı zamanda bedenen ve ruhen bir arınma, disiplin ve takva eğitimidir. Bu mübarek ayda ibadetlerin huzurunu kaçırmamak ve orucun sıhhatine zarar vermemek adına, günlük yaşamın her detayı dini hassasiyetler süzgecinden geçirilir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımıza giren modern estetik uygulamalar ve kişisel bakım yöntemleri de bu sorgulamadan nasibini alır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2026 - 17:09 Güncelleme: 26.01.2026 - 17:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lazer epilasyon orucu bozar mı?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Günümüzde istenmeyen tüylerden kurtulmanın en popüler ve kalıcı yollarından biri olan lazer epilasyon, özellikle kadınların sıkça başvurduğu bir yöntemdir. Ancak Ramazan ayına denk gelen seanslar, zihinlerde ciddi soru işaretleri oluşturur. Vücuda uygulanan yoğun ışık enerjisi, işlem sırasında kullanılan jeller veya duyulan acı hissi, "Acaba bu işlem orucumu sakatlar mı?" endişesini beraberinde getirir. Daha da önemlisi, işlemin yapıldığı vücut bölgelerinin mahremiyeti konusu, orucun teknik geçerliliği ile manevi boyutu arasında karmaşık bir fıkhi tartışmaya kapı aralar. Peki, estetik bir ihtiyaç ile dini sınırlar arasındaki bu ince çizgide, oruçlu bir kimsenin lazer epilasyon yaptırması caiz midir, bu işlem orucu bozar mı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konudaki net tavrı nedir? İşte modern çağın getirdiği bu fıkhi meselenin tüm detayları...

        REKLAM

        Oruç ibadetinin temel yasakları, Kuran-ı Kerim'de belirlenen "yeme, içme ve cinsel ilişki" sınırlarıdır. Bu sınırlar, vücudun içine bir madde girmesini veya bedensel bir haz yaşanmasını engellemeyi amaçlar. Lazer epilasyon ise, kıl köklerini hedef alan ışınların deri altına gönderilmesiyle yapılan fiziksel bir müdahaledir. Bu işlem sırasında vücudun içine ağız veya burun yoluyla herhangi bir gıda veya besin değeri taşıyan madde girmez. Ancak konunun fıkhi boyutu sadece "girdi-çıktı" meselesiyle sınırlı değildir; aynı zamanda İslam ahlakının temel taşlarından biri olan "mahremiyet" ve "avret mahallinin korunması" ilkesiyle de doğrudan ilişkilidir.

        ORUCU BOZAR MI SORUSUNUN TEKNİK VE FIKHİ CEVABI

        Halk arasında en çok merak edilen orucu bozar mı sorusunun cevabı, işlemin niteliğine göre verilir. Lazer epilasyon işlemi sırasında cilde uygulanan ışınlar, ısı veya soğutucu jeller, sindirim sistemine ulaşan maddeler değildir. Deri gözeneklerinden emilen kremler veya jeller de orucu bozan haller kapsamında değerlendirilmez; çünkü deri yoluyla emilim, "yeme-içme" hükmünde değildir. Dolayısıyla, sadece işlemin kendisine ve kullanılan teknolojiye bakıldığında, oruçlu bir kişinin lazer epilasyon yaptırmak suretiyle orucunun bozulmayacağı söylenebilir. Yani lazer epilasyon seansına giren bir kişinin orucu teknik olarak (kaza gerektirecek şekilde) sakatlanmaz.

        İşlem sırasında hissedilen acı veya sızı da oruca zarar vermez. Oruçlu iken kan aldırmak, iğne yaptırmak (besleyici olmayan) veya diş çektirmek gibi acı veren durumlar orucu bozmadığına göre, kıl köklerinin yanmasıyla oluşan anlık acı da orucun geçerliliğini etkilemez. Buraya kadar olan kısım, meselenin sadece fiziksel boyutudur. Ancak İslam fıkhı, olayları sadece fiziksel sonuçlarıyla değil, ahlaki ve manevi boyutlarıyla bir bütün olarak ele alır. İşte lazer epilasyon konusundaki asıl tereddüt ve hassasiyet noktası, işlemin uygulandığı bölgenin mahremiyetidir.

        REKLAM

        MAHREMİYET SINIRLARI VE GÜNAH-ORUÇ İLİŞKİSİ

        İslam dininde, hem erkeklerin hem de kadınların vücutlarında başkalarına göstermeleri haram olan bölgelere "avret mahalli" denir. Kadının kadına karşı avret sınırı, göbek deliği ile diz kapağı arasıdır. Bu bölgenin, zaruret (tıbbi zorunluluk, ameliyat, doğum vb.) olmadıkça başkasına açılması ve başkası tarafından görülmesi veya dokunulması dinen caiz değildir, günahtır (haramdır). Lazer epilasyon işlemi, genellikle estetik bir kaygıyla yapıldığı ve hayati bir tıbbi zorunluluk taşımadığı için, avret mahalli sayılan bölgelere (genital bölge, göbek altı, diz üstü gibi) lazer epilasyon yaptırmak, mahremiyet ihlali nedeniyle caiz görülmemiştir.

        Peki, bu günahın işlenmesi oruç ibadetini bozar mı? Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun görüşüne göre; oruçlu iken avret yerlerinin açılması veya haram bir fiilin işlenmesi, orucu teknik anlamda bozmaz. Yani o gün tutulan oruç, borçtan düşer ve kaza edilmesi gerekmez. Ancak, oruç ibadeti sadece aç kalmak değil, aynı zamanda günahlardan uzak durarak Allah'a yaklaşmaktır. Oruçlu bir kişinin, dini açıdan yasaklanmış (haram) olan bir fiili işlemesi (mahrem yerini başkasına açması), orucun manevi değerini zedeler, sevabını azaltır ve orucun ruhuna aykırı bir durum oluşturur. "Oruç bozulmaz ama sevabı gider" ifadesi, bu durumu en iyi özetleyen halk deyişidir.

        Eğer lazer epilasyon, avret sınırları dışında kalan bölgelere (yüz, kollar, bacakların diz altı kısmı gibi) uygulanıyorsa, burada mahremiyet ihlali olmadığı için herhangi bir sakınca yoktur. Bu bölgelere yapılan işlem, ne orucu bozar ne de günah oluşturur.

        RAMAZAN AYINDA TAVSİYE EDİLEN DAVRANIŞLAR

        Ramazan ayı, bir arınma mevsimidir ve müminlerin bu ayda şüpheli şeylerden ve günahlardan her zamankinden daha fazla kaçınması beklenir. Bu nedenle, avret bölgesini ilgilendiren lazer epilasyon randevularının, mümkünse Ramazan ayı dışına veya kadınların özel günlerine (adet dönemlerine) ertelenmesi manevi açıdan daha ihtiyatlı bir davranış olacaktır. Eğer erteleme imkanı yoksa ve seansların devamlılığı şartsa, işlemin iftar ile sahur arasındaki vakitlerde yapılması, gündüz oruçlu olunan saatlerin manevi huzurunu korumak adına daha isabetli olabilir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Adnan Şahin İle Halkın Lezzetleri - 24 Ocak 2026 (Adnan Şahin İki Kıtanın Birleştiği Şehir İstanbul'da)

        Adnan Şahin iki kıtanın birleştiği şehir İstanbul'da.  Adnan Şahin ile Halkın Lezzetleri Habertürk TV'de.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Fotoğrafı akıllara kazınan Ali amcadan acı haber!
        Fotoğrafı akıllara kazınan Ali amcadan acı haber!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Kolunda serum vardı... Davetsiz misafir üzerine düştü! 50 bin TL kedi tazminatı!
        Kolunda serum vardı... Davetsiz misafir üzerine düştü! 50 bin TL kedi tazminatı!
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?