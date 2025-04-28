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        Haberler Spor Futbol İtalya Lazio: 2 - Parma: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Lazio: 2 - Parma: 2 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 34. haftasında Lazio sahasında Parma'yı ağırladı. Maçta 2-0 geriye düşen ev sahibi ekip, mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 23:46 Güncelleme: 28.04.2025 - 23:46
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        Lazio beraberliğe razı oldu!
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        İtalya Serie A'nın 34. hafta karşılaşmasında Lazio ile Parma kozlarını paylaştı. 4 gol çıkan mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

        Parma'nın gollerini 3. ve 46. dakikalarda Jacob Ondrejka kaydederken; Lazio bu gollere 79. ve 84. dakikalarda Pedro'yla karşılık verdi.

        Bu sonucun ardından 5 maçtır yenilmeyen Lazio 60 puana yükseldi. Yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Parma ise 32 puana ulaştı.

        Ligin 35. haftasında Lazio deplasmanda Empoli'ye konuk olacak. Parma ise sahasında Como'yu ağırlayacak.

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