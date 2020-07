HABERTURK.COM

LC Waikiki, Türkiye ve yurt dışında LCW Steps markası ile ayakkabı mağazacılığına başladığın duyurdu.

LCW Steps'in, kadın, erkek, çocuk ve bebek ayakkabılarında her yıl 10 binden fazla model tasarlayarak, her kesimden ve her yaş grubundan müşterilerinin tüm ayakkabı ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçladığı kaydedildi.

LCW Steps'in ayakkabı üretimini gerçekleştirirken, ayak sağlığı, çevreye duyarlılık ve kalite standartlarını gözeterek "3 aşamalı LC Waikiki Ayakkabı Test Protokolü" ne uygun hareket ettiği bildirildi. A

Şirketin, 47 ülkedeki farklı müşteri ihtiyaçlarını dikkate alarak ürünlerini tasarladığı ve üretimi ağırlıklı olarak Türkiye'de yaptığı belirtildi.