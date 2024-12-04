"Ülkemizin teknoloji geliştirme kapasitesine katkı sağlayacağız"

Türkiye’nin moda perakendeciliği şirketlerinden LC Waikiki, dijital dönüşüm yolculuğunda yeni bir adım atarak teknoloji odaklı bir şirket kuruyor.

800 kişilik güçlü bir BT ekibi bulunan LC Waikiki, 5 kıtada, 60 ülkede bulunan 1300’den fazla mağazası ve 25 lojistik merkezinin tüm BT altyapısını kendi ekipleriyle sürdürüyor. Bununla birlikte yapay zeka, üretken yapay zeka, iş zekası, bulut bilişim ve e-ticaret gibi alanlarda yenilikçi projelere imza atan LC Waikiki, e-ticaret, lojistik, mağazacılık, tedarik zinciri, ERP ve planlama gibi geniş bir yelpazede teknoloji çözümleri sunuyor. Bu çözümleri Türkiye’de yerleşik 2 veri merkezi ve bunun yanı sırsa iki büyük bulut hizmet sağlayıcı üzerinden sunuyor. LCW Digital’i kurarak dijitalleşme odaklı çalışmalarını ve stratejisini yeni bir seviyeye taşıyan LC Waikiki, inovasyon, Ar-Ge ve iş birliği çalışmalarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

REKLAM “ÜLKEMİZİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME KAPASİTESİNE KATKI SAĞLAYACAĞIZ” LCW Digital’in teknoloj alanındaki global trendleri yakından takip ederek, Ar-Ge ve inovasyon kültürünü destekleyen bir yapı oluşturacağını belirten LC Waikiki Dijital Dönüşüm ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Şerafettin Özer, yeni ürün ve hizmetler geliştirmenin, iş birliklerini artırmanın ve yenilikçi projelerle fark yaratmanın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını söyledi.