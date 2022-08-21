Le Figaro'dan Türkiye'ye diplomasi övgüsü

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Fransız Le Figaro gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politika hamlelerine, "Erdoğan'ın diplomasisi, Türkiye'yi uluslararası sahnede nasıl vazgeçilmez kıldı?" ifadeleriyle dikkat çekti.

Yazıda, "Ukrayna'daki savaş, artık hem Doğu'da hem Batı'da hem de Arap dünyasında göz kamaştıran Türk dış politikasının yeniden konuşlandırılmasının altını çizdi." denildi. Gazete, Erdoğan'ın temaslarını 'gerçek bir diplomatik başarı' olarak nitelendirdi ve daha barışçıl ve çok aktif bir dış politika ortaya konulduğunu vurguladı.

Ayrıca, "Bu yeni politika, etkileyici bir ekonomik, askeri ve diplomatik yeniden konumlanma üzerine kurulu" ifadesine yer verildi. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının sonlanması için barış görüşmelerine ev sahipliği de yaptığı da hatırlatıldı.

TAHIL ANLAŞMASI VURGUSU

Öte yandan Ukrayna'daki tahıl krizinin çözülmesinde, Türkiye'nin rolüne vurgu yapıldı. "Rusya ile Ukrayna arasında tahıl ihracatının yeniden başlamasını Türkiye sağladı" ifadeleri kullanıldı. Türkiye'nin dünyadaki en geniş büyükelçilikler ağına sahip ülke olduğuna da dikkat çekildi.

Le Figaro'daki yazıda, Türkiye'nin 'topyekün normalleşme diplomasisi'ni yürüttüğü de kaydedildi. Bu nedenle tüm çevresiyle ilişkileri normalleştirmesinin bir başarı olduğu vurgulandı.

İsrail ve Ermenistan'la ilişkilerin yeniden kurulduğu hatırlatıldı. "Türkiye, çok kutupluluk virtüözü haline geldi" denildi. Bunun herkes herkes için gerekli ve herkes tarafından övülen bir yaklaşım olduğu ifade edildi.